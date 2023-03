Zdroj: Shutterstock

Domy, které se rozpadají. Otopné soustavy, které netopí. Střechy, do kterých zatéká. A to všechno u novostaveb. Důvod je zřejmý – není uzákoněný povinný dozor projektanta, a tak to investoři zneužívají. Odborníci ale volají, aby se to změnilo.