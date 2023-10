Zdroj: Martin Deko

Národní galerie jsou vizitkou každé země. Slovensko má nyní takovou architektonickou a designovou vizitku, že by byl pomalu hřích, kdybychom vám ji nepředstavili.

Pojďte do Slovenské národní galerie nakouknout prostřednictvím videa:

Trvalo to léta

Slovenská národní galerie před více než dvaceti lety uzavřela svou část zvanou Přemostění kvůli havarijnímu stavu. Ale obnovu potřebovaly i jiné galerijní prostory. Což odstartovalo řadu let trvající úvahy vedoucí k neméně dlouhé rekonstrukci, která byla zakončená až v loňském roce.

Netýkala se však jedné budovy, protože Slovenská národní galerie je synonymum pro velký architektonický areál. V něm najdete Vodní kasárny ze 2. poloviny 18. století, zmiňované Přemostění ze 70. let 20. století, ale rovněž Esterházyho palác, administrativní objekt a další. Kromě rekonstrukce se řešila také dostavba.

Co vás bude bavit

Po rekonstrukci, obnově i dostavbě, které navrhl architektonický ateliér BKPŠ Kusý – Paňák, se galerie doslova otevřela světu. Nejde o umění za zavřenými dveřmi, jak jste možná zvyklí odjinud. Areálem se dá projít, třeba když si místní chtějí zkrátit cestu. Ale dost možná se zdrží třeba v kreativním centru, v kavárně nebo v knihovně věnující se umění.

Prostupnost areálu ukazuje řada pohledů a průhledů. Třeba i z bočních oken Přemostění nebo přímo z něj na Dunaj a slavný most SNP. Fasáda Vodních kasáren je posunutá, arkády zasklené plus některé nově vybourané. Jinak řečeno: i když jste uvnitř, dá se dohlédnout na nábřeží a řeku. Bavit vás bude také prostorné nádvoří, které se zapojilo do městského prostoru. A když nebudete chtít sedět na venkovním nábytku, za hezkého počasí využijete k relaxaci nebo čtení takzvané pobytové schody.

Bratislava má díky rekonstrukci Slovenské národní galerie výstavní a společenský prostor, který jí mnohé evropské země můžou závidět Autor: Martin Deko

Co nás ještě zaujalo

V rámci změn zbylo mnoho původního materiálu, který se znovu zapojil do hry. Například z arkád získaný travertin se dostal na zahradu (lavičky) i na podlahy (zpracovaný v teraco, nyní podlaha Vodních kasáren). Nové kino zase využilo obklady a podhled z původního kinosálu.

Areál dnes nabízí přes 5000 m² výstavní plochy včetně kina, které se může změnit na přednáškový sál. Dále je zde víceúčelová hala, administrativní budova, depozitář, knihovna nebo například restaurátorské ateliéry. Ale otevřenost galerie je patrná také z nabídky jejího programu, kromě samotných výstav a expozic jde o worskhopy, přednášky, diskuze i zábavu pro děti či seniory. Vyplatí se sledovat její webovky a využít komentovanou prohlídku, která vás seznámí s celou rekonstrukcí.

Pro milovníky designu

Galerie je unikátní rovněž díky mobilnímu nábytku, generálním dodavatelem se stala společnost Konsepti. Prakticky zajistila vybavení výstavních prostor, kavárny, vstupní části, nádvoří, knihovny nebo kanceláří. Jak se nábytek vybíral? „Vycházeli jsme ze dvou základních premis: charakteru prostoru, kterým je mix baroka, sedmdesátých let a současnosti, a z významu a vážnosti instituce,“ vysvětluje Mária Michalič Kusá z ateliéru BKPŠ.

Nádvoří je vybavené venkovním nábytkem francouzské značky Fermob Autor: Jakub Caprnka

Až budete v Bratislavě, určitě Slovenskou národní galerii navštivte. Ve výstavních prostorách se můžete posadit třeba na lavice s koženými sedáky Kiik (Arper). Katarína Hrbáňová z Konsepti Bratislava upřesňuje, že u těchto lavic museli v souladu s požadavkem architektů sladit barevnost podnoží s barevností rámů oken a dveří.

V knihovně se zase vsadilo na minimalistické hliníkové policové systémy a stoly od značky Unifor. Doplňují je barevné taburety Pix a židle Catifa od Arper. Ovšem designových parádiček tady najdete mnohem více. Přepočítáno na kusy, jde o více než 3000 výrobků od 37 značek. Kromě už zmiňovaných se využily produkty od Vitry, Fermobu, Knollu, Atelieru Vierkant, Zanotty...

Zdroj: Konsepti, SNG, archspace.cz