Zdroj: Václav Maletínský

Probíhající výstava FOR ARCH 2023 poradí s dotacemi i s bezpečností a ukáže to nejlepší ze všech oblastí stavby a rekonstrukce domu. Právě v těchto dnech nabízí kompletní přehled novinek, trendů a produktů napříč stavebními obory.

Veletrh FOR ARCH probíhá v těchto dnech na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 34. ročník začal 19. září a můžete jej navštívit až do soboty 23. září 2023. Expozice 415 vystavovatelů z 9 zemí najdete na výstavní ploše v pěti halách výstaviště a je se na co dívat.

Stavba, sanita a bazény

Vedle sekcí stavebních prvků a materiálů, elektro a zabezpečení, chytrých domácností, vytápění, dřevostaveb najdete také sekce sanity a bazénů. Stavební materiály a nářadí obsadily Halu 2, sousední Hala 5 nabídne expozice dřevostaveb a sanity, bazénů a zahrad.

Okna, dveře, vytápění a větrání

Kompletní výběr oken, dveří, podlah a stínění je na ploše Haly 3. Obory elektro, zabezpečení, vytápění a větrání se dělí o prostory Haly 4. Řada vystavovatelů vám poradí s výběrem bezpečných oken, moderních tepelných čerpadel a představí novinky z této oblasti.

Dokážete baseballovou pálkou prorazit bezpečnostní okno? Na výstavišti to můžete vyzkoušet:

Kotle, krby a tepelná čerpadla

Velmi zajímavá je expozice vytápění v Hale 7. Pokud jste delší dobu vytápění neřešili, zřejmě vás překvapí široká nabídka kotlů, kamen, krbů a dalších komponent z tohoto oboru.

Výrazným tématem ve společnosti jsou aktuálně energetické úspory, alternativní zdroje energií, moderní nízkoenergetické stavby a dřevostavby či rekonstrukce. Na řadě výstavních míst a doprovodných konferencích proto nechybí poradenství v oblastech fotovoltaiky, vytápění nebo dotačních titulů a jejich možností využití napříč odvětvími.

Zajímavý doprovodný program

Doprovodný program na zbývající dny výstavy nabízí řadu zajímavých akcí. Ve čtvrtek 21. září je to konference o bezpečnosti staveb, informace o stínicí technice, informace o pasivních domech a atraktivní přednášky Chyby na stavbách, Tepelné mosty v hlavní roli a další.

V pátek 22. září budou odborníci vysvětlovat změny v programu Nová zelená úsporám a na další akci se dozvíte více o úsporném bydlení. Cech kamnářů ČR představí Desatero pravidel správné volby a vše může doplnit třeba přednáška Tepelná čerpadla v teorii a praxi.

Pokud nestihnete přednášku o úsporném bydlení v pátek, můžete si ji poslechnout i v sobotu 23. září. Zájemce o financování rekonstrukce zřejmě potěší rady odborníků ze Stavební spořitelny České spořitelny. Asociace dodavatelů montovaných domů pak nabídne téma Dřevostavby – tipy od odborníků i zkušenosti z praxe. Podrobný program všech přednášek najdete na www.forarch.cz/program.

Se vstupenkou můžete kromě veletrhu FOR ARCH navštívit výstavu FOR INTERIOR, umístěnou ve vedlejších Halách 1 a 6 výstaviště v Letňanech.

Zdroj: Dům & Zahrada, www.forarch.cz, abf.cz