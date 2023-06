Zdroj: Shutterstock

Sklep lze postavit i u vás na zahradě. Ale místo výstavby může být v podstatě kdekoliv, kde je možné kopat do hloubky, ideální je však místo ve svahu. I na rovině lze vykopat jámu, ale je důležité zvolit takovou hloubku a umístění, abyste mohli strop zasypat vrstvou zeminy o výšce minimálně 90 cm nad konstrukcí stropu.

K čemu budete sklep využívat?

Ještě před zahájením stavby se musíte rozhodnout, k jakým účelům budete sklep využívat. Budete zde skladovat ovoce, nebo poslouží jako trucovna pro setkávání s přáteli v letním horku? Je to důležité, protože sklepy mohou mít různé nároky na ventilaci, mikroklima, velikost, osvětlení i provedení vchodu do sklepa.

Jak postavit sklep:

Svahujte, je to důležité!

Velikost sklepa by měla být taková, aby umožnila pohodlný a bezpečný pohyb uvnitř. Pokud bude výkop pro sklep hlubší o více než 150 cm oproti okolnímu terénu, je třeba provést tzv. svahování, aby nedošlo ke zřícení stěn. To znamená, že stěny výkopu by neměly být svislé, ale měly by mít sklon. Ideální sklon je 45°. Toto riziko nikdy nepodceňujte - i bez ohledu na to, jak tvrdé se stěny výkopu mohou zdát.

Základy stavby

Pro suchý sklep jsou ideální nízké základové pasy, přes které se položí základová deska s hydroizolací, a na ní pak následuje finální úprava. Pro vlhký sklep jsou potřeba hlubší základy bez základové desky, izolace je potřebná pouze pro zdivo od základu, aby se zabránilo vzestupu vlhkosti.

Provedení podlahy

Podlaha je obvykle tvořena betonovou dlažbou umístěnou na štěrkovém loži, přičemž tloušťka by měla být alespoň 20 cm. K patě základů přidejte drenážní roury.

Stavba stěn sklepa

Stálou teplotu mezi 10 a 15 °C lze ve sklepě zajistit pomocí tzv. sendvičové konstrukce stěn. Prvním krokem je vytvoření nosné stabilní konstrukce z betonu. Ke konstrukci se poté přidá „dekorační“ kamenná zeď. V případě pobytového sklepa lze použít i pálené cihly.

Vhodný materiál

Kámen musí být pevný, nepukavý, nedrolivý a mít malou pórovitost. Dostupné jsou různé druhy kamene, například žula, rula, pískovec, čedič, opuka nebo břidlice. Kamenné zdivo může, ale nemusí být spárované. Jako zdicí materiál pro kamenné stěny se používá jemnozrnný beton. Je důležité, aby práce na kamenném zdivu byly svěřeny kvalifikovanému odborníkovi.

Zdroj: grocycle.com, wikihow.com