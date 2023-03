Zdroj: Shutterstock

Vláda hledá všechny možnosti, jak získat peníze do rozpočtu. Jednou z možností je i zkrácení podpory stavebního spoření. Co by to pro nás znamenalo?

Vláda už prakticky rozhodla. Teď se ještě ladí, jak to bude doopravdy. „Státní příspěvek stavebního spoření neplní svůj účel, stojí nás přes čtyři miliardy ročně. V okamžiku tak těžké situace veřejného rozpočtu jsou oblasti, kde jsou peníze daňových poplatníků užitečnější,“ řekl Zbyněk Stanjura (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Novinek se tak dočkáme v průběhu jara. Co nás ale přesně čeká? To zatím není tak úplně jasné. Cest je několik.

Nové vs. staré

Vládní odborníci i právníci se shodnou na tom, že omezení státní podpory lze jednoznačně udělat pro nové smlouvy, tedy až ty po nabytí právní účinnosti novely zákona. To znamená, že by se jednalo o smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024. To je zcela legální a nenapadnutelné.

Jak to je ale s již běžícími smlouvami? Lze jim zkrátit podporu? Samozřejmě, že to tak jednoduché není, protože nelze měnit zákony retroaktivně. Jenže dle nálezu Ústavního soudu lze i to. Jedná se však až o nové vklady pro stávající smlouvy, tedy vklady, které proběhnou až od 1. 1. 2024.

Výše částky, nebo cíl

Dál tu máme možnosti další – částka, kterou by vyplácel stát, by se mohla snížit. Například o polovinu, to znamená tisícikorunu za rok. V takovém případě by stát ušetřil skoro 2,5 miliardy, protože dnes vydává na stavební spoření kolem pěti miliard ročně. Kritici tohoto opatření shodně říkají, že jde spíš o historické memento než o jakýsi vhodný ekonomický produkt. Jednak nebyl nikdy v průběhu desetiletí právně ani finančně novelizován, také jde o velmi necílený produkt, který k danému účelu trochu ztrácí opodstatnění a navíc často poplatky nakonec stejně stáhnou velkou část peněz do zisků bank.

Může se stát, že stát nakonec rozhodne, že stávajícím smlouvám omezí příspěvek na tisícikorunu a novým smlouvám jej omezí zcela. Je otázka, kdo by si pak stavební spoření pořizoval. Ovšem jde tu také o to, že stát v těchto druzích spoření garantuje úrokovou sazbu po celou dobu spoření a navíc majitel má nárok na úvěr podle předem daných podmínek.

Ovšem pak je tu ještě jedna možnost, jak majitele omezit. Tu přinesl do sněmovny poslanec Patrik Nacher (ANO), který naplánoval omezení stavebního spoření vyloženě na stavby a rekonstrukce. Dnes bohužel lze stavební spoření po doběhnuté době vybrat a použít prakticky na cokoliv.