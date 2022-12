Zdroj: shutterstock.com

Odkládáte část svých financí do stavebního spoření? Jestli ano, měli byste si zjistit, zda máte letos na svém účtu dostatek financí k získání plné státní podpory. Jak na to?

Přestože stavební spoření nepokryje letošní míru inflace, jedná se o velmi oblíbený spořicí produkt spousty Čechů. A proč? Může za to možnost získání státní podpory.

Co je stavební spoření?

Stavební spoření je produkt sjednaný na dobu 6 let. Během této doby nelze na peníze sáhnout, spoříte si je. Při sjednání si stanovíte cílovou částku, kterou chcete naspořit, a tu nemůžete přesáhnout. Většina stavebních spoření počítá s poplatkem za sjednání (většinou procento z cílové částky), můžete však narazit na nabídky, kde je poplatek odpuštěn.

Stavební spoření Autor: shutterstock.com

Součástí je také poplatek za vedení účtu ve výši až 400 korun ročně. Kromě peněz určených na spoření tedy na účet musíte nahrát i poplatek za vedení účtu, který si banka strhne.

Státní podpora

Jak jsme již zmínili, největším lákadlem u stavebního spoření je státní podpora. Ta tvoří 10 procent z částky, kterou zvládnete za rok naspořit, maximálně však 2 000 korun. To znamená, že byste měli na stavebko za rok poslat alespoň 20 000 korun. To však nemusíte dělat v pravidelných měsíčních platbách, stačí je poslat klidně v jedné či dvou platbách – je to jen na vás. Kromě 20 000 korun určených ke spoření nezapomínejte na zmíněný poplatek za vedení účtu.

Do kdy je nutné poslat peníze?

Peníze musíte poslat tak, aby byly na účtu banky nejpozději poslední pracovní den v tomto roce. Poslední den v tomto roce připadá na sobotu – počítejte s několikadenní rezervou, abyste měli jistotu, že peníze dorazí včas. Peníze na spoření pošlete nejpozději 27. prosince 2022.

Zdroj: finance.cz, penize.cz