Na státní příspěvky k dosavadním vkladům na vašich stavebních spořeních vám nikdo nesáhne. Co vás ale nepotěší – nové příspěvky od roku 2024 mohou být nižší. A to i u stávajících smluv.

Už nějakou chvíli se mluví o omezení státní podpory u stavebního spoření. A je hned několik možností, jak dané omezení může nakonec vypadat. O čem se „debatuje“? A jak to s vaším stavebkem dopadne?

S velkou pravděpodobností se bude vybírat ze tří možností, případně z jejich kombinace:

Dojde k úplnému zrušení státní podpory pro nové smlouvy (sjednané od roku 2024).

Dojde ke snížení státní podpory i u stávajících smluv (začne u vkladů od roku 2024).

Dojde k účelovému omezení na financování vlastního bydlení.

Ptáte se, proč by mělo dojít ke změnám? Omezení podpory u stavebního spoření by mělo být součástí balíčku, za jehož pomoci by se měla vláda snažit uspořit peníze ve státním rozpočtu. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to mimo jiné potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura. Debata na expertní úrovni by přitom měla skončit v tomto týdnu, poté návrhy zamíří přímou cestou k vedení koaličních stan. V průběhu jara by měly být informace jasnější.

Podle ministra neplní státní příspěvek plně svůj původní účel. Stát vychází ročně za cca 4 miliardy korun. A tyto peníze by se v aktuální době daly využít užitečněji. Zároveň ujišťuje, že u stávajících smluv nemůže dojít ke zrušení podpory, avšak ke snížení ano. To už prošlo testem Ústavního soudu. Pokud by ke zrušení podpory došlo, stalo by se to u nových smluv.

Změní se i dosavadní smlouvy?

Zrušení státní podpory u nově uzavřených smluv (pokud novela projde) je z právního hlediska zcela v pořádku. Komplikovanější je to u smluv, které už byly uzavřeny. Ústavní soud potvrdil, že může dojít ke snížení příspěvku i u dříve uzavřených smluv, ale až počínaje podporou za nové vklady. Tedy ty, které proběhnou po tom, co novela začne být účinná. Zjednodušeně na podporu, kterou jste získali doteď, vám nikdo sáhnout nemůže. Otázkou zůstává, zda by soud došel ke stejnému výsledku opakovaně, nebo ne.

Státní podpora pouze účelově?

Další variantou je účelové vázání státní podpory. V současnosti ji lze použít na cokoliv. Nově by ale lidé dostali podporu jen na spoření, které by bylo opravdu stavební. Teoreticky by se mohlo jednat o použití na stavební účely, rekonstrukce, renovace nebo úvěry ke koupi nemovitosti.

Národní ekonomická rada vlády doporučila změny na stavebním spoření již loni na podzim: „Téměř okamžitě lze zrušit státní podporu stavebního spoření, která má v ČR sice téměř třicetiletou tradici, ovšem vznikala ve zcela jiné situaci nedostatku úspor, neexistence hypoték a celkového nedostatku dlouhodobých vkladů (a kapitálu). Postupem času se z tohoto produktu stalo pouze státem dotované běžné spoření pro některé, jež je však financováno z kapes všech daňových poplatníků“.

Výše státní odměny se už párkrát měnila

Stavební spoření je v ČR již od roku 1993. V té době dosahovala státní podpora až 4 500 Kč. Mohla dělat 25 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč. Od roku 2004 klesla na 3 000 Kč, bylo to ve výši 15 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 20 000 kč. Doba spoření se prodloužila z pěti na šest let. A od roku 2011 sklesla podpora na 2000 Kč. Dělá 10 % z uspořené částky, maximálně z 20 000 Kč.

