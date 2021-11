Zdroj: Shutterstock

Vypovědět smlouvu z nájmu a podepsat novou, nebo si pořídit vlastní bydlení je nejdůležitější, jenže z pohledu úřednického šimla jste vlastně na začátku. Co řešit a kdy změnu adresy netřeba hlásit?

Začněme pozitivně

Co nemusíte řešit? Netřeba měnit řidičský průkaz ani pas. Změnu nemusíte hlásit ani na finančním a živnostenském úřadu. „Pokud se přestěhujete mimo územní působnost finančního úřadu a nejste u něj registrováni, zašle vám oznámení, v němž uvede, u kterého nového místně příslušného finančního úřadu bude uložen váš daňový spis. Pokud jste ale na staré adrese měli i sídlo firmy, změnu nahlásit musíte,“ upozorňuje Vladimír Zuzák z Maxima Reality.

Změna trvalého bydliště

Měnit trvalé bydliště tudíž nemusíte vždycky, záleží na více okolnostech, prakticky se však vyplatí. Už jen proto, že si usnadníte komunikaci s úřady. Nutné je to například kvůli dětem, jejich přihlášení do školky a školy (jinak nelze vyloučit, že potomka z důvodu naplněné kapacity nevezmou), také je odhlaste z původních vzdělávacích institucí.

Stěhování hlaste zdravotní pojišťovně, máte na to 30 pracovních dnů. Pokud čerpáte sociální dávky (například příspěvek na bydlení, na péči, podporu v nezaměstnanosti a jiné), dejte to vědět úřadu práce do 8 kalendářních dnů.

Rovněž zajděte na místně příslušný městský (obecní) úřad, v jehož „rajonu“ budete bydlet. Důvod změny doložte, například podepsanou nájemní smlouvou. Nebo výpisem z katastru nemovitostí, pokud jste kupovali dům či byt (v tomto případě na úřad zajděte, až budete zapsáni v katastru jako majitelé). Zároveň podejte žádost o nový občanský průkaz, do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Nezapomeňte ani na registr vozidel, do 10 pracovních dnů.

Nedejte se

Jdete do nového nájmu? Občas se stává, že majitelé bytů nechtějí nájemníkovi povolit přehlášení trvalého bydliště. V tom případě se ale nenechte odbýt. „Pokud máte platnou nájemní smlouvu, nepotřebujete svolení majitele bytu pro zřízení trvalého bydliště v pronajatém bytě,” potvrzuje Hendrik Meyer z Bezrealitky.

Kde to ještě hlásit

Vašim lékařům, telefonnímu operátorovi, poskytovateli internetu, zaměstnavateli, v bance, dále instituci, u níž máte sjednané pojištění domu či bytu, a na poště, v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků. A u České pošty je praktické zřídit si takzvanou dosílku, díky které vám bude posílat zásilky na vámi zvolenou adresu.

Plyn, elektřina, voda, teplo…

Bydlíte v nájmu a smlouvy s dodavateli energií atd. má na sebe psané majitel? Pak by mělo stačit, když ke konci nájmu společně provedete odečet měřidel. Kdežto jsou-li tyto zdroje psané na vás, nabízí se více možností. Buď ukončíte s dodavateli smlouvy, nebo si elektřinu a další necháte přepsat na novou adresu, případně je převedete na nového majitele či nájemce. A vždy si zaznamenejte aktuální stav měřidel.

Při zrušení odběru je třeba počítat s výpovědní lhůtou. I s tím, že stěhování není důvodem k výpovědi, patrně budete muset zaplatit část ušlého zisku svým dodavatelům. Tedy pokud vám zrovna u některého nekončí smlouva. Po zaslání žádosti o ukončení odběru dodavatel předá celou záležitost distributorovi, který k vám pošle technika, aby provedl poslední odečet a demontáž například elektroměru atd.

Jde vám z toho hlava kolem? Tak si to přečtěte ještě jednou. Nebo si kupte blok a tužku, všechny povinnosti si do něj zapište a řešte jednu položku po druhé.



