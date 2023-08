Zdroj: Shutterstock

Levnou příjezdovou cestu ke garáži nebo domu lze vyrobit z kameniva. Příjezdová cesta z kameniva je rychle hotová, dobře se hodí do každého prostředí, dobře zapadá do prostoru zahrady a zvýrazňuje krásu rostlin. Taková příjezdová cesta z kameniva je odolná a nestojí mnoho. Poradíme vám, jak vyrobit levnou příjezdovou cestu ke garáži.

Pokud vám rozpočet nestačí na kamennou nebo betonovou dlažbu, doporučujeme vám vybudovat příjezdovou cestu ze štěrku. Štěrkový povrch je univerzální a vypadá stejně dobře v přírodní volné krajině jako ve městech. Dobře funguje v okolí tradičních domů i ultramoderní architektury. Navzdory všeobecnému přesvědčení je levná příjezdová cesta z kameniva trvanlivá, ale pouze pokud je provedena správně. Kromě toho štěrk propouští vodu, takže dešťová voda nepřichází nazmar a neodtéká například do kanalizace, ale zůstává na zahradě.

Jaký druh kameniva použít?

Pro stavbu příjezdové cesty ke garáži je vhodné kamenivo s nepravidelnými a ostrými hranami, které se dobře zhutňuje, takže povrch je odolný. Na příjezdovou cestu můžete použít na podsyp kamenivo frakce 31-63 mm a na další vrstvy drcené kamenivo frakce 2-8, 8-16, 16-22 mm. Na příjezdovou cestu není vhodný říční štěrk, protože má zaoblená zrna, při používání se snadno pohybuje a povrch z něj vyrobený není příliš stabilní.

Jak vybudovat štěrkovou příjezdovou cestu:

Materiál kameniva

Pro příjezdové cesty se nejčastěji používá žulové, porfyrové, čedičové, ale i syenitové a vápencové kamenivo. Pokud pro příjezdovou cestu ke garáži zvolíte vápencové kamenivo, je třeba věnovat pozornost jeho trvanlivosti, protože ta se může lišit - v závislosti na tom, z jakého ložiska štěrk pochází. Pro příjezdové cesty z kameniva jsou nejvhodnější dolomit a devonský vápenec - jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a časem se nezhoršují. Naopak nevhodné jsou mělké mořské vápence a mramorové vápence, časem zarůstají a vytvářejí substrát, který zarůstá rostlinami. Pravidlem pro štěrkovou dlažbu je, že se na dno pokládá vrstva kameniva s největší zrnitostí (tj. balast), a čím blíže k povrchu, tím je frakce jemnější. Kamenivo musí být velmi dobře zhutněno, protože čím lépe jsou oblázky zaklíněny do sebe, tím je dlažba odolnější.

Aby cesta vydržela

Tloušťka povrchu závisí na způsobu použití a zatížení - příjezdová cesta nebo parkovací plocha by měla mít tloušťku 35-40 cm a tam, kde se předpokládá pěší provoz, postačí tloušťka vrstvy kameniva maximálně 10-20 cm. Na půdách s vysokým stupněm degradace musí být vrstvy silnější.

Provedení výkopu

Koryto příjezdové cesty by mělo být hluboké asi 40 cm. Výkop by měl být vytvarován tak, aby vytvořil příčný sklon - přibližně 4 % v každém směru od osy vozovky (povrch by měl mít konvexní profil). Tím se zajistí správné odvodnění příjezdové cesty z kameniva a zabrání se jejímu změkčení a tvorbě kolejí. Jakmile je výkop vyrovnaný, zhutní se jeho dno zhutňovačem.

Instalace obrubníku a geotextilie

Obrubník může být vyroben z prefabrikovaných betonových bloků nebo kamenů. Stabilizuje se betonem. Geotextilie není nutná, ale vyplatí se ji použít, protože zabraňuje promíchání vrstev štěrkového povrchu s původní zeminou. Textilní fólie se pokládají s přesahem 10-15 cm.

Rozprostření kameniva

Příjezdová cesta pro automobily musí vydržet velké zatížení, proto by se měla skládat ze tří nebo čtyř vrstev kameniva lišících se frakcí. Na dno se pokládá štěrk a po něm postupně kamenivo se stále menší zrnitostí. Jako finální vrstva štěrkové dlažby se používá jemná drť nebo štěrk frakce 2-8 mm. Lze použít i kamennou drť, která velmi dobře vyplňuje mezery mezi většími prvky. Po položení každé vrstvy kameniva se štěrková dlažba zhutní zhutňovačem.

Čištění a údržba cesty

Štěrkovou příjezdovou cestu je třeba systematicky udržovat. Veškerý plevel, který se objeví, je třeba pravidelně vytrhávat. Pokud se v místech, kudy projíždělo auto, objevily malé koleje, srovnají se hráběmi nebo se doplní chybějící štěrk a povrch se pevně zhutní dusadlem nebo válcem. Nečistoty se jemně shrabou nebo odstraní koštětem, foukačem nebo zahradním vysavačem.

Zdroj: homestratosphere.com, bobvila.com