Zatímco ostatní stále dokola radí, co dělat pro větší štěstí, my vám doporučujeme opak. Co byste měli ze svého života pustit, abyste se cítili šťastnější?

Dvě špatné zprávy pro začátek: Nic není zadarmo. Abyste byli šťastní, musíte na sobě pracovat. Také platí, že dosáhnout stavu permanentního štěstí nelze. A jak zní dobré zprávy? Každá chvilka, kdy se tetelíte blahem, se počítá. Ocení ji vaše hlava i tělo. A ta druhá zní: dopracovat se ke štěstí můžete sami, stačí se něčeho vzdát.

Začněte úsměvem, pokračujte smíchem. A ne ledajakým, tyhle předvádí mistr smíchu, profesor Karel Nešpor. Nic lepšího ještě nikdo nevymyslel:

Řečí čísel

Optimistické vyladění je zhruba ze 40 až 50 procent dáno geneticky, s tím moc nehnete. Dalších 10 procent odborníci přičítají takzvaným vnějším okolnostem, například místu, kde jste se narodili, sexuální preferenci, pohlaví, rodinnému stavu, bydlení, financím… Ale stále pořád zbývá minimálně 40 procent, které ovlivnit můžete. Jde o vaše emoce a pocity, vnímání zážitků, zkušeností, přemýšlení i chování.

Vzdejte se minulosti

Nelze popřít, že minulost nás formuje. Nicméně už byla, nejde změnit. Pokud byla pozitivní, navažte na ni, v opačném případě ji pusťte z hlavy. Rýpat se v dávných křivdách ještě nikomu neprospělo. Přemýšlejte o budoucnosti, ale žijte přítomností.



Štěstí vede ke zdraví. Funguje i umělý smích

Je to jednoduchá matematika – čím víc budete šťastní, tím spíš zůstanete déle zdraví. Potvrzují to mnohé studie, řadu z nich provedlo Lee Kum Sheung Center for Health and Happiness na Harvardu. Štěstí souvisí s pozitivním myšlením. Optimisté mají až o padesát procent větší naději, že je nepostihne mozková mrtvice ani infarkt. Proto se doporučuje usmívat se, i když vám vůbec není do smíchu. Obličejové svaly svou aktivitou dávají signál mozku, který následně uvolňuje takzvané hormony štěstí (mezi ně patří serotonin, oxytocin, endorfiny, dopamin). A vy se začnete cítit lépe. Zkuste to, opravdu to funguje.

Vzdejte se strachů

Když překonáte bariéru nejrůznějších nezdravých strachů, strašně se vám uleví. Strach totiž málokdy přináší něco dobrého. Zdravý strach, když chcete zkusit bungee jumping, má smysl. Ale proč se stále bát, zda vás neopustí partner, nepřijdete o práci, budete zdraví…? Strachy nahraďte aktivitou a snažte se v životě ovlivnit to, co je skutečně možné.

Vzdejte se výmluv

Znáte to. O spoustě věcí si myslíme, že je nedokážeme. Buď jsme na ně moc mladí, nebo naopak staří. Málo zkušení, nebo až příliš. Chybí nám energie a odvaha, možná jsme na všechno sami. Tak s těmito úvahami skončete. Výmluvy jsou jako falešná identita. Nahraďte je pozitivními afirmacemi a podle nich jednejte.

Další předpoklad šťastného života: pravidelné cvičení úměrně vaší fyzické kondici a věku zlepšuje náladu Autor: Shutterstock

Vzdejte se srovnávání s druhými

Mnohdy máme tendenci porovnávat se s těmi, kdo mají víc peněz, lepší práci, chytřejší děti, více přátel atd. A kdy vám tohle srovnávání opravdu pomohlo? Věčné škatulkování a nálepkování je neštěstí. Prostě opak toho, po čem toužíme. Chcete-li se posunout, přestaňte se srovnávat.

Vzdejte se destruktivní sebekritiky

Lidé se dělí na tři skupiny. Jedna si o sobě myslí, že je lepší, i když není. Druhá si naopak myslí, že je horší, než je. Pokud patříte do té druhé, změňte svoje nastavení, abyste se zařadili do třetí a nejzdravější skupiny – jsem takový/taková, jaká jsem. Ani lepší ani horší. S přijmutím sebe sama se vám bude mnohem lépe žít.

Čeho se ještě musíte vzdát

Co byste měli ze svého života ještě pustit? Nežijte podle představ druhých. Nemusíte mít vždycky pravdu. A také nemusíte za každou cenu udělat na své okolí ten nejlepší dojem. Protože jediným člověkem, kterého byste se měli snažit ohromit, jste vy sami.

