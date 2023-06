Zdroj: Stocksnap

Pro určité práce ji může zastoupit ruční vrtačka upnutá do přenosného stojanu, ale toto řešení není stavěno na zvládnutí vyvrtání otvorů větších průměrů do ocele. Pro tyto práce je stojanová vrtačka nezastupitelná.

Stroj, na který se můžete spolehnout

Stojanovou vrtačku používají především profesionálové, ale její kvality mohou ocenit i domácí kutilové. Největší předností tohoto stroje je tuhost celé soustavy, která zaručuje schopnost vrtat přesně, aniž by některá část stroje povolila nebo se někam posunula. Se stolní vrtačkou budete většinou vrtat do dřeva nebo kovu. Nemá proto příklepový mechanismus, který se hodí pro vrtání otvorů do zdiva nebo betonu.

Pět užitečných nápadů pro vrtačku:

Vrtá, zahlubuje a řeže závity

Kromě vrtáků můžete do sklíčidla vrtačky umístit i další příslušenství, například sedlové vrtáky či záhlubníky pro vytváření válcových či kuželovitých otvorů do dřeva. Děrovací pila se zuby vám umožní vyřezávat otvory do dřeva o průměru několika centimetrů. Vrták lze také nahradit závitníkem. V hobby i profi nabídce najdete výkonné stolní vrtačky pro průmyslové použití i malé modely vhodné právě pro domácí použití. Z toho vyplývá i obrovské cenové rozpětí. Nejlevnější stolní vrtačky lze pořídit již za 2 000 Kč, zatímco za ty nejdražší zaplatíte desetitisíce korun.

Konstrukce sloupové vrtačky

Samotná stolní vrtačka není jako běžná vrtačka. Nemá pistolovou rukojeť ani přídavnou boční rukojeť. Její tělo je napevno zabudováno do pevného kovového sloupu. V pracovní hlavě je výsuvný trn, na jehož konci je sklíčidlo vrtáku. To umožňuje spouštění vrtačky směrem dolů. Stroj je tak schopen vrtat otvory v dokonale pravém úhlu.

Hlavní části vrtačky

Na jedné straně sloupu je motor, na druhé pracovní hlava. Nad nimi je v pouzdře umístěn převodový řemen. Ten přenáší pohon z motoru na vrták. Přístroj je napájen z elektrické sítě. Hlava má sklíčidlo pro upevnění vrtáků nebo příslušenství, tradiční sklíčidlo s klíčem a tzv. morse kuželem nebo modernějším samosvorným sklíčidlem. Má také přepínač směru otáčení a nouzový vypínač.

