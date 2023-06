Zdroj: Unsplash

Stojanová vrtačka, známá také jako sloupová vrtačka, je v profesionální i domácí kutilské dílně nezastupitelná. Oceníte přesnost vrtání, schopnost vrtat větší průměry otvorů do oceli i možnost vyřezávat závity.

Pro určité práce může stojanovou vrtačku zastoupit ruční vrtačka upnutá do přenosného stojanu, ale toto řešení není stavěno na zvládnutí vyvrtání otvorů větších průměrů do ocele. Pro tyto práce je stojanová vrtačka nenahraditelná.

Levnější modely

U jednodušších modelů stolních vrtaček jsou motor a ostatní mechanismy umístěny v jednom těle. Toto těleso se pak pohybuje nahoru nebo dolů po sloupku. Rovněž zde není žádný pracovní stůl. Obrobek, do kterého hodláte vrtat, je pak umístěn na základně stroje. Základna je přišroubována k pracovnímu stolu, protože není tak stabilní jako patka velké sloupové vrtačky. Na sloupu je však místo pracovní plochy umístěn upínací prvek, který přitlačuje obrobek k základně a funguje jako svěrák nebo truhlářská svěrka.

Jak se používá sloupová vrtačka:

Mezi stolem a sklíčidlem

Výhodou sloupové či stojanové vrtačky je pohyblivý pracovní stůl pro upnutí svěráku, který lze posunout nahoru nebo dolů po sloupu a zajistit v požadované výšce. Speciální knoflík na boku tělesa slouží ke spuštění vrtacího sklíčidla. Někdy se v základně stolní vrtačky ještě nachází zásuvka pro další příslušenství, například sklíčidlo a vrtací klíč.

Využití dorazu Jistě oceníte možnost nastavení konkrétní hloubky vrtání. K tomu slouží nastavitelný boční doraz v podobě odstupňovaného kolíku. To je cenné usnadnění, když potřebujete vyvrtat více otvorů stejné hloubky.

Maximální vzdálenost

Při zvažování výběru stolní vrtačky do domácí dílny je důležité věnovat pozornost především výšce, tj. maximální vzdálenosti mezi sklíčidlem a pracovním stolem. Ta může být až 68 cm. Zkontrolujte také vzdálenost mezi osou vrtání a sloupem. Ta určuje, jak široké obrobky lze pod vrtačku umístit. Tato vzdálenost se obvykle pohybuje mezi 15 a 27 cm.

Výkon stroje

Záleží také na výkonu stolní vrtačky. Čím vyšší výkon, tím tvrdší materiály budete moci vrtat a tím větší otvory budete moci vytvořit. Vysoký výkon také naznačuje, že motor je kvalitní. Pro kutily bude stolní vrtačka s příkonem 600-800 W tak akorát. Do sklíčidla budete moci umístit vrták o maximálním průměru 16 mm.

Upínání vrtáku

Vyplatí se také zakoupit nářadí se samosvorným sklíčidlem pro usazení vrtáku. Dobré jsou i ty s klíčem, ale klíč se rád někde ztratí, zejména když ho nejvíce potřebujete. Pokud jsou otáčky nastaveny v krocích, pak si můžete vybrat z 5 nebo 9. Existují i stolní vrtačky s plynulou regulací otáček. Její maximální hodnota je 2300-2800 otáček za minutu.

Stolní vrtačka: užitečné funkce

Stolní vrtačky lze rozšířit o řadu dalších funkcí a součástí. Zamyslete se nad tím, zda potřebujete laserové ukazovátko, které by označilo místo vrtání, a usnadnilo tak míření vrtačky tam, kam potřebujete. Možná se vyplatí koupit vrtačku s LED světlem, které osvětluje bod vrtání. Užitečnou pomůckou je možnost naklápět pracovní stůl ze strany na stranu. To umožňuje vrtat pod úhlem. Pro vlastní bezpečnost je dobré koupit stolní vrtačku, která má průhledný kryt sklíčidla. Cenným doplňkem je také stolní svěrák. Ten stabilizuje obrobek, do kterého hodláte vrtat.

