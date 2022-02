Zdroj: V2COM Newswire / Dylan Hamm Photography

Když budete chtít hrát ping-pong, koupíte si v nějakém sportu asi obyčejný zelený stůl. Jenže to u nějaké moderní novostavby bude vypadat jak pěst na oko. Takže je tu firma Union Wood Co., která se rozhodla, že venkovní zábavu zabalí do prvotřídního designu. A tak navrhla zatím dvojici stolních her, které se dají postavit na zahradu a nechat je tam třeba celý rok.

Je to stůl na ping-pong, který má dvě možnosti. Buď může stát na dvojici zápustných hliníkových nohou napevno, nebo mít klasické tenké kovové podnoží se skládacím mechanismem. Hliník s práškovým lakováním je prakticky nesmrtelný, hrací deska je pak ze speciálního laminátu, který je ošetřen proti přírodním vlivům. Může být navíc v tmavě černém provedení, bílém, dřevěném dekoru…

Druhým je stůl pro Shuffleboard. Neznáte? To je něco jako curling ve stolním provedení. Opět tu je stůl z hliníku, který má nahoře sundavací kryt. Ten se snadno zavěsí pod stůl na háčky, takže nepřekáží. Uvnitř pak je dřevěná dubová hrací plocha, která může mít různé rozměry, podle přání zákazníka. Opět je všechno ošetřeno tak, aby to slunce nespálilo a déšť nezničil.

Ovšem za design se platí. Stolní tenis stojí nejméně 7500 dolarů a Shuffleboard ještě o 500 dolarů víc. A to jsou ceny jen startovací.