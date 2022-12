Zdroj: shutterstock

Hniloba kořenů, jádra i listů znamená brzký konec orchideje. Vybavte se 5% jódem. Dvě kapky do 1 litru vody pomohou postavit na nohy i stárnoucí orchidej a ta vás díky němu po čase potěší velkými květy. Zdravé rostlině stačí podávat jód v podobě hnojiva asi jednou za 3 týdny. Pokud máte doma již usychající květinu, jód přidávejte do pravidelné zálivky a tou ji zalévejte jednou za 10 dní.

Proč jód? Kvůli jeho nedostatku v půdě rostlina strádá, neplodí již tolik květů a na první pohled vypadá povadlá a slabá. A právě tehdy je nejnáchylnější na škůdce, jakými jsou například houby, viry a bakterie. Proti nim je ochrání jód. Toto přírodní antiseptikum se kromě toho podílí i na syntéze, metabolismu vody a dusíku a je potřebný pro dýchání rostlin. Optimální hladina jódu u orchidejí zajistí její zdraví a tvorbu pupenů a květů.

Kdy je čas na jód

S jódem se musí začít včas. Pokud orchidej uhnívá – ale střed krčku a stonek vypadají pořád zdravě – existuje šance na její záchranu. Jód má smysl i v případě, když je hniloba listů teprve v počátečním nebo i rozvitějším stadiu. Pokud listy již uhnily, je možné, že rostlinu napadla nějaká houba, se kterou lze bojovat fungicidy – a tedy i jódem.

Jakmile je ale jádro květiny mrtvé, naše medicína jí s největší pravděpodobností již nepomůže.

Nic by se nemělo přehánět, a to ani použití jódu pro dodání potřebných živin orchideji. Zároveň je potřeba dbát na jeho správné ředění. Hnojivo pak můžete přidat přímo do zálivky, nebo jej nastříkat na listy. Tyto způsoby je vhodné čas od času střídat. Pokud budete dělat vše tak, jak je doporučováno, můžete se těšit na rychlý růst orchideje a krásné barevné květy.

Zdroje: ireceptar.cz, svetkreativity.cz