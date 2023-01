Zdroj: shutterstock

Snad každý návštěvník zoo má problém strašilku najít, protože se tváří jako větvička, klacík nebo list. Dokonale tak splyne se svým okolím. Strašilku si můžete pořídit i vy jako neobvyklého domácího mazlíčka. Jsou nenáročné, a tak jsou pro vás i vaše děti ideálním zvířátkem.

Strašilka se zabydluje…

Stejně jako má váš křeček kde bydlet, i těmto živým klacíkům pořiďte vhodný domeček. Byť se to nezdá, nemůžete je jen tak vypustit po domě nebo na zahradě. Utekly by, v horším případě by se zamaskovaly tak, že byste je už nenašli a mohli jim nechtěně ublížit.

Pro začátek stačí větší zavařovací sklenice, která by měla být alespoň tří- až čtyřnásobně větší než tělo dospělé samice. Zajistíte jim tak dostatek prostoru pro svlékání. Východ zajistěte pletivem proti hmyzu nebo silikonovou punčochou. Nádobu nikdy úplně nezavírejte, strašilky by nemohly dýchat. Až se z vás stane jejich úspěšný chovatel, pořídit jim můžete insektárium.

Myslete při přípravách i na podestýlku. Je důležitá hlavně pro samičku, která na ni naklade svá vajíčka. Vhodné jsou papírové ubrousky, molitan, koupací písek pro činčily, zemina nebo speciální drcený materiál, který seženete v chovatelských potřebách. Usnadní vám čištění a udržování vlhkosti v nádobě.

Péče o strašilky

Jakmile máte domeček postavený, dejte do něj větvičky s oblíbenými listy, kterými se živí. Je to sice býložravec, ale nejí cokoli. Některé druhy jsou poměrně vybíravé a preferují jen jednu určitou rostlinu. Třeba pakobylku indickou potěšíte listy ostružiníku, maliníku, dubu nebo růže, strašilka australská zase ocení jen ostružiník. Listy občas navlhčete, aby měla vaše domácí zvířátka co pít.

Teď už víte, jak strašilkám připravit ideální domov a co jim podávat k večeři. Za odměnu vám poskytnou zajímavou podívanou, protože některé druhy mění barvu těla podle toho, co zrovna jedí. A pokud si náhodou utrhnou některou z nožiček, mrzet vás to nemusí. Po nějaké době jim zase naroste. Sledujte jejich chování a pronikejte do této neobvyklé říše hmyzu.

