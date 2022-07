Zdroj: Národní zemědělské muzeum

Vystoupat do výšky a podívat se na svět z jiné perspektivy odjakživa láká všechny generace. My vám však nabízíme tipy na střechy, které kromě zajímavých výhledů slibují ještě něco víc.

Národní zemědělské muzeum baví

Nezáleží na tom, jestli na střechu pražského Národního zemědělského muzea vystoupáte po třech sadách kamenného schodiště a jednom točitém přístavku, nebo nahoru vyjedete výtahem. Prahu tu budete mít jako na dlani tak jako tak.

Střecha dříve připomínala střechy okolních domů, včetně sousední budovy technického muzea. V roce 2017 však získala nástavbu postavenou na železobetonových nosnících, a od té doby slouží muzeu i jeho návštěvníkům.

NZM: Nástavba postavená na železobetonových nosnících se jakoby vznáší nad původní střechou Autor: Národní zemědělské muzeum

Co tu najdete

Unikátní koncept se jmenuje Živá zahrada výhledů. Najdete tu políčko, které se osazuje známými i pozapomenutými plodinami, velkou trávníkovou plochu pro relax nebo piknik, také naučné panely. A rovněž několik včelích úlů. Jedna z jejich stěn bývá prosklená, aby si návštěvníci mohli prohlédnout, jak to právě vypadá uvnitř. Neplatí to ale vždy, někdy i včely potřebují svůj klid. To ovšem neznamená, že by zůstávaly zcela skryté. Vnitřek úlu a jeden ze vstupů jsou vybavené online kamerou, jejíž přímý přenos si lze kdykoli pustit přímo na stránkách zemědělského muzea, stačí kliknout zde. Střecha je přístupná v rámci otevírací doby muzea (se vstupenkou do muzea).

Kam ještě vystoupat

Zelené střechy pomáhají ochlazovat město, zadržovat dešťovou vodu, která by jinak skončila v kanalizaci, a také přivádějí zpět do ulic hmyz a ptáky. V posledních letech jich stále přibývá. Ale i ty, které zelené nejsou, vás budou bavit.

V Praze určitě zajěte na střechu paláce Lucerna, funguje už od roku 2014 jako multifunkční prostor: něco mezi městskou zahradou, kavárnou s příjemným posezením a místem pro kulturní akce nejrůznějšího druhu včetně koncertů nebo výstav. Otevřeno bývá po celou sezonu o víkendech a během zvláštních příležitostí.

Na střeše Obchodního domu Kotva se usídlila restaurace, která atmosférou připomíná spíš posezení poblíž pláže – rychle se obměňující jídelní lístek, široká nabídka piv, podle níž se restaurace T-Anker i jmenuje, a také velký dětský koutek. Otevřeno je v otvírací době restaurace.

Dechberoucí panoramatický výhled téměř na celou Prahu a za pěkného počasí prý až k Milešovce vás čeká na terase Café Vítkov (součást Národního památníku Vítkov). Stačí vejít do památníku jižním vchodem a kromě výhledu se tu můžete i občerstvit.

Dva tipy z Brna

Na střechu renesančního Domu pánů z Lipé v centru Brna na náměstí Svobody je možné vystoupat z kavárny, která sídlí přímo v posledním patře. K výhledu tu slouží i dalekohled, otevřeno je během otvírací doby kavárny.

Vyhlídková terasa na střeše akutního pavilonu Nemocnice Milosrdných bratří nabízí pohled na historické centrum Brna a slouží především jako prostor pro pacienty a jejich návštěvy, je ale veřejně přístupná, včetně místní kavárny. Otevřeno je obvykle od jara do podzimu.

Pozvánka do Plzně

V rámci Fakultní nemocnice Plzeň mají dvě veřejné střechy, na parkovacím domě a onkologickém pavilonu. Jedna je koncipovaná vyloženě jako udržovaná zahrada, druhá se naopak obejde bez údržby, a tak objevíte nejen dvě příjemná místa, ale i dva způsoby zahradničení. Obě jsou celoročně veřejně přístupné, i když určené především pro pacienty a jejich návštěvy.

Zdroj: Speciál Léto časopisu Receptář