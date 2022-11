Zdroj: Shutterstock

Co dělat ve stresové situaci, kdy máte chuť dát svému protějšku pár facek nebo ho označit slovy, která se ve slušné společnosti neříkají? Držte nervy na uzdě. A jakmile se dostanete z místa konfliktu, zařvěte si. Z plných plic.

V práci, na cestách, v obchodě, doma… S konflikty se setkáváme všude. Někdo dokáže zachovat poker face, jiný zrudne jako pivoňka, ale pro všechny platí: neukládejte si v sobě nezvládnuté emoce. Naopak, ventilujte je zdravě. Křikem na neutrální půdě. Na konci článku vám nabízíme tip na místo, kde si to můžete vyzkoušet.

Proč máme chuť křičet

Když jsme naštvaní, zažili jsme bezpráví, totální nepochopení, prostě nás přemohl vztek, chce se nám doslova křičet. Ovšem křik podle jedné vědecké studie spouští více negativních emocí, kromě vzteku jde například o strach, smutek nebo bolest. A stejně tak fungují i ty plusové, jako třeba radost.

Nic nového pod sluncem

O blahodárném vlivu křiku se zmiňuje i čínská medicína, podle níž pozitivně působí na plíce a játra. Moderní psychologie zdůrazňuje fakt, že když dáte potlačovaným emocím zvuk (ideálně slova), uvolníte se. Uleví se vám. A dokonce se může dostavit i motivace ke změně. Třeba už nebudete o nějakém často se opakujícím problému či sporu pouze přemýšlet, ale začnete ho aktivně řešit.

Jen musíte křik zařadit do svého života jako rituál. Dost možná pak díky němu omezíte riziko kardiovaskulárních chorob či dokonce psychických potíží.

Názor odborníka

„Vědomý a regulovaný křik má skvělé terapeutické účinky. Uvolňuje často potlačovanou agresi nebo nahromaděné emoce hněvu, smutku či strachu. Pokud si dovolíte opřít se do křiku celým tělem, každou buňkou, může to být opravdu mimořádný zážitek, při němž se uvolňuje dny a týdny zatuhnutá energie. Z toho důvodu má křik také antistresové účinky, protože právě stres souvisí s nahromaděnou a nevyužitou energií v těle,“ vysvětluje Tomáš Kvapilík, psycholog a psychoterapeut.

Křičte, uleví se vám. Ale ne jeden na druhého Autor: Shutterstock

Jak na to

Jakmile opustíte místo konfliktu, jděte na toaletu a zařvěte si. Neřešte, zda vás někdo slyší, a pokud musíte, vydávejte ze sebe spíše neidentifikovatelné nebo pozitivní zvuky, třeba hurá. V mnoha firmách se zřizují separátní relax zóny nebo zvukově odolné budky. Pokud je jimi vybavené i vaše pracoviště, využijte je.

Máte šanci jít na pár minut ven? Udělejte to a začněte křičet hned za prvním rohem. Nehlídejte, zda se na vás někdo dívá jako na blázna, to vám na rozdíl od křiku pocuchané nervy nespraví. Nicméně vyplatí se zaměřit svůj zrak na něco, co nemá dvě ruce a dvě nohy. Třeba na pouliční lampu. Kontejner. Prázdnou lavičku...

Náš tip: Kde to vyzkoušet

V pražském obchodním centru Nový Smíchov (kousek od metra B) bude dnes a o víkendu 19. a 20. 11. umístěná speciální protihluková místnost, najdete ji hned u vchodu. V takzvané Antistresárně, za níž stojí značka Snickers, můžete křičet jako na lesy. Jelikož bude vybavená i hlukoměry, nabízí se svůj křik porovnávat s dalšími, kdo se k podobnému kroku odváží. A ještě vás čeká překvapení navíc. Jdete do toho?

Zdroj: Mars