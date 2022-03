Zdroj: Fakro

Po dvaceti letech nemůžeme o mnoha technologiích v domě ani stavebních prvcích říct, že jsou funkční. Jsou za horizontem co do materiálů, provedení i funkce. A platí to i o střešních oknech, která ale mají tu nevýhodu, že jsou takovým trychtýřem problémů pro celý dům.

Rádi bychom se na stránkách našeho časopisu věnovali rekonstrukcím domů, které dnes ještě často bývají označovány za novostavby. Jde však o domy, které byly postaveny chvíli po revoluci a dnes už je tomu dvacet a více let, co fungují. A za dvacet let se stane tolik věcí. Minimálně doběhne doba funkčnosti mnoha komponent. Srovnejme to třeba s autem. Kdo z vás dnes jezdí se Škodou Favorit? Už jen mizivé procento, protože po technické i morální stránce už dosloužila a na trhu jsou vozy lepší a technicky vyspělejší.

I dům je na tom podobně. Po dvaceti letech je třeba se zajímat, jestli není čas vyměnit… Sem bychom si mohli doplnit hned celou řadu věcí. My to vezmeme od střechy. Konkrétně od střešních oken.

Kde je problém?

Musíme vytvořit korpus problémů, který by pokryl většinu vašich otázek, co a kde hledat a na co se soustředit. Když se pak postavíte ke svým vlastním oknům, budete mít jasný postup, který vám určí, zda rekonstruovat tento střešní díl, či ne.

Nejčastější chyby Nejčastější chyby u střešních oken paradoxně nesouvisí přímo s nimi, ale se stavební konstrukcí kolem. Pokud tedy kolem oken a na přilehlých stěnách budou vlhké skvrny, může jít z valné většiny o problémy se zanedbanou parotěsnou izolací, která je někde porušená nebo s chybnou hydroizolací. Trochu déle se pak mohou projevit chyby s nedostatečnou izolací, kdy vznikají tepelné mosty a kondenzující voda pak také bude prosakovat. Tyto chyby se ale projevují ve většině případů prakticky okamžitě po instalaci okna, nejdéle pak do dvou let. Nejde tak o degenerativní ztrátu funkce, ale o primární zanedbání stavebních předpisů.

1) Materiál

Během let se posunuly materiály úplně někam jinam. Jistě, stále je základem dřevo, plast a hliník, ale jejich použití, technologie ochrany a spojování šly mílovými kroky kupředu. Dřevo poměrně rychle na střeše zastarává, protože je silně zatěžováno povětrnostními podmínkami. Nejčastější poruchy u takto starých oken jsou tedy v zanedbání údržby laku. Okno s lakem oloupaným, zašedlým a podléhající již degenerativním procesům znamená jediné: Okna je třeba vyměnit. Pokud zjistíte, že je pouze oloupaný lak a okno jako takové ještě funguje, je možné ho ještě zachránit přebroušením a znovu nalakováním.

Když budete vybírat okno nové, je důležité vybírat co nejlepší materiálovou skladbu, díky které okno dokáže několik desetiletí odolávat jak silným mrazům, tak tropickým teplotám. Chybu proto neuděláte, když sáhnete po dřevěném jádru, chráněném ze své vnější strany jiným, méně degradujícím materiálem, jako je plast. Stejně tak je v současnosti v nabídce i velká škála zasklení, která eliminují tepelné ztráty. Standardem je v dnešní době střešní okno s trojsklem, které je možné získat za velmi dostupnou cenu.

Autor: Velux

2) Zatékání

Dřevo v průběhu let pracuje, takže je možné, že se zkřiví rám okna. To zjistíte snadno. V přivřeném stavu musí být všechny škvíry mezi rámem a oknem stejné. To často nebývá a těsnost se dohání pevným přitažením kování. Velmi často to souvisí s předchozím bodem, kdy dřevo okna už zestárlo a mění své charakteristiky. Podle Martina Masára, hlavního školitele společnosti Velux, ale většina problémů s konstrukcí takových oken nevychází přímo z problémů jich samotných, ale například z konstrukce střechy a domu a především jak kvalitně byla montáž okna, lemování a izolace provedena. „Naše zkušenosti říkají, že v téhle chvíli jde problém především za sesednutím konstrukce střechy než za samotným oknem.“

S tím ale souvisí ten nejdůležitější poznatek, který by měl být mottem celého článku. Chyby v konstrukci oken a jeho okolí se projeví do dvou let po instalaci. „Pokud jde o domy staré dvacet let, pak jejich problémy souvisí spíš s morálním a technologickým zastaráváním, nebo s konstrukčními problémy domu, které se projevují postupně,“ říká Martin Masár.

Příště si probereme další problémy se střešními okny.

Článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 4/18