Zdroj: Shutterstock

K výměně starých střešních oken zpravidla vede jejich špatný stav a špatná tepelná izolace. Svědčí o tom odbarvené rámy, ztráta barvy na profilech, někdy viditelné stopy plísní. Na zasklení může také nadměrně kondenzovat vodní pára a odkapávající kondenzát zvlhčuje okenní rámy a stěny. Podnětem k výměně oken v podkroví může být také renovace střechy spojená s výměnou střešní krytiny. Pak, i když je podkroví hotové a nechceme poškodit vnitřní obložení, je dobrá příležitost zateplit střechu a vyměnit v ní umístěná stará okna, protože většinu prací lze provést ze strany střechy.

Kdy je nutné vyměnit stará střešní okna?

Navzdory zřejmým výhodám výměny oken, jako je zlepšení kvality života a v dlouhodobém horizontu i úspora energie, mnoho lidí toto rozhodnutí odkládá z obavy, že bude časově náročné a způsobí spoustu práce navíc. Tak tomu však vůbec nemusí být - výměnu starých střešních oken lze provést několika způsoby.

Jak vyměnit staré střešní okno

Výměna starých střešních oken bez porušení okenního otvoru

Pokud není v plánu žádná renovace interiéru, je důležité zvolit nové okno. Mělo by mít podobné rozměry a mělo by se dát namontovat do stávajícího okenního otvoru. Je proto nutné identifikovat staré okno, tj. zkontrolovat jeho výrobce, velikost a model. Tyto informace naleznete na výrobním štítku v horní části křídla (viditelném při otevření křídla). Bezpečné je jít do oken nabízených stejným výrobcem - poradci snadno vyberou správný model pro výměnu. Není to však nutné a v mnoha případech to ani není možné, protože tyto firmy již často nejsou na trhu.

Klempířské prvky

Nové okno musí být opatřeno oplechováním, které je přizpůsobeno typu střešní krytiny. Pokud výměnu oken doprovází modernizace střechy, často se staré kontralatě a latě nahrazují silnějšími, a pokud se na střechu položí další vrstva tepelné izolace, může být nová krytina až o několik centimetrů vyšší než ta předchozí. V takových případech se stává, že i při použití univerzálního lemování, které umožňuje upravit polohu okna (téměř o 4 cm), bude okno stále instalováno výše než staré.

Systémové doplňky

Pro vyplnění prostoru mezi stávajícím otvorem a oknem je třeba použít dodatečnou krytku rámu, která prodlouží rám o 6 cm do středu místnosti - v případě potřeby lze několik takových krytek kombinovat. I v případě, že nevyměňujete okenní plášť, je dobré během prací zaizolovat stávající otvory vložením tepelně izolačního materiálu do volných prostor. Nakonec je třeba po instalaci nového okna utěsnit spáru mezi rámem a obložením dutiny, například akrylátem, a v případě potřeby ji znovu natřít.

Zdroj: gov.uk, forbes.com