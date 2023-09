Zdroj: shutterstock

Chystáte se stříhat levanduli a nevíte, kdy a jak na to? Říkáte si, jestli existuje ideální čas nebo technika? Ať už jste zahrádkářský začátečník, nebo pokročilý zahradník, tento článek vám dá všechny odpovědi a postará se o to, aby vaše levandule byla krásná a zdravá!

Levandule, nádherně vonící rostlina, je miláčkem mnoha zahrádkářů. Nejenže je skvělým přírodním odpuzovačem hmyzu, ale také dodává naší zahradě tu pravou provensálskou atmosféru. Ale jak ji zachovat v nejlepším stavu? Klíčem je správné stříhání, a právě na to se podíváme v následujících odstavcích.

10 tipů, jak využít levanduli!

Proč stříhat levanduli?

Stříhání levandule není jen estetická záležitost. Pomáhá stimulovat nový růst, a zvyšuje tak šanci, že levandule bude bohatě kvést i další rok. Pokud levanduli pravidelně nestříháte, může se stát, že se rostlina stane příliš "dřevnatou" a její růst se zastaví. Pravidelným stříháním si tak můžete užívat hustější a zdravější rostliny.

Kdy stříhat levanduli?

Ideální doba pro stříhání levandule je po odkvětu, tedy pozdě v létě nebo na začátku podzimu. V tomto období má rostlina dostatek času na regeneraci před zimními měsíci. Pokud jste však stříhání prošvihli a zima je za dveřmi, raději počkejte na jaro.

Jak správně stříhat?

Stříhejte levanduli zhruba 5 cm nad dřevnatou částí. Snažte se odstranit asi třetinu celkové délky výhonů. Je důležité nestřihnout do starého dřeva, protože tam nové výhony nerostou. Pokud máte mladší rostlinu (do tří let), můžete být mírnější a stříhat méně. A nezapomeňte - používejte ostré nůžky, aby střih byl čistý a nepoškodil rostlinu.

Toto jste určitě nevěděli

Levandule je známá svou charakteristickou vůní a oblíbeným vzhledem, ale víte, že se ve středověké Evropě věřilo, že má magické vlastnosti? Byla často součástí ochranných kouzel a amuletů, které měly vyhánět zlé duchy. Někteří lidé také věřili, že levandule přináší štěstí a lásku. V mnoha starých recepturách na milostné lektvary se objevuje jako důležitá složka. A ačkoliv dnes většina z nás nepovažuje levanduli za magickou, její uklidňující vůně a léčebné vlastnosti nám stále připomínají, jak je tato rostlina výjimečná.

Nyní, když jste vybaveni těmito tipy, je čas vytáhnout nůžky a pustit se do práce! Vaše levandule vám poděkuje nádherným květem a omamnou vůní.

