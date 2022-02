Zdroj: Lucie Mojžíšová

V každé zemi se najdou zajímavé staré stromy, které si zaslouží pozornost a péči. Právě na ně upozorňuje anketa Strom roku, která se v České republice pořádá už mnoho let, na ni navázala soutěž Evropský strom roku. A do finále aktuálního ročníku soutěže „starého kontinentu“ postoupilo 16 stromů ze 16 evropských zemí. Jeden stát rovná se jeden strom, vítěz národního finále. Například za nás soutěží Zpívající lípa ze Svitavska (viz hlavní foto), kdežto Belgie do zeleného klání posílá sekvojovec obrovský z Valonska a Portugalsko zase korkový dub z regionu Alentejo. Přehled všech soutěžních stromů najdete zde.

Za Belgii soutěží sekvojovec obrovský stojící u vchodu školy Collège Notre Dame ve městě Virton Autor: Thomas Meunier



Chcete se zapojit a podpořit (nejen) náš strom?

Na https://www.treeoftheyear.org/Vote můžete z jedné e-mailové adresy hlasovat pro dva finalisty.

Do kdy?

Máte na to čas do půlnoci 28. února.

Kdy bude známý Evropský strom roku?

Vítěz se vyhlásí 22. března na konferenci věnované stromům v Bruselu.

Portugalsko vysílá svého vítěze národního finále. Jak se vám líbí korkový dub? Autor: José Macau



Zdroj: Nadace Partnerství, Evropskystromroku.cz