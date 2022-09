Zdroj: Nadace Partnertství, Bořivoj Hájek

Stromy jsou jako lidé, také umí vyprávět příběhy. Ale mají i něco navíc, dokážou vás nalákat k toulkám přírodou. Celý tucet tipů výletních cílů vám nyní nabízíme prostřednictvím vítěze a finalistů ankety Strom roku 2022.

Vytrvalá hrušeň z Příbramska

Vítězkou pro letošní rok je hrušeň obecná ,hnilička´, jejíž stáří se odhaduje na 300 let. Kdybyste si chtěli změřit obvod jejího kmene, došli byste téměř ke 4 metrům. Ale výjimečná je nejen věkem či svým "pasem". V anketě Strom roku v drtivé většině bodují stromy okrasné, což se o hrušni ani s přimhouřením obou očí říci nedá. Ještě zajímavější je její příběh. Koncem 50. let 20. století se přibližně 25 metrů od stromu zahájila těžba uranu a vytěžená hlušina se vyvážela na místo nedaleko. Což trvalo několik let. Přesto to staletá hrušeň dala a těžbu přežila.

Dva výlety v jednom

Spojte objímání hrušně, která zřejmě patří mezi nejstarší hrušně u nás, s návštěvou areálu Svatá Hora v Příbrami. Mariánské poutní místo je současně barokním skvostem, více o něm se dozvíte na komentovaných prohlídkách. Pokud se chcete zdržet krátce, 25. 9. a 2. 10. vás tady navíc čeká nedělní varhanní půlhodinka a 28. září se Svatá Hora zapojuje do akce Den věží a rozhleden. A kdybyste chtěli na Svaté Hoře strávit třeba víkend, nebude to problém, můžete si tu objednat nocleh.

Stříbrná a bronzová příčka

Za dalším zeleným mohykánem, který v anketě obsadil 2. místo, se vydejte do města Ústí nad Orlicí. V městské části Podměstí najdete památný javor babyka, který byl vysazený v roce 1889. Je sice mladší než vítězka, zato nepatrně objemnější, obvod stromu měří přes 5 metrů. V těchto místech dříve býval park Riegrovy sady, ten však zmizel v propadlišti dějin kvůli výstavbě sídliště a silnice. Ale javor přežil. A pak že se zázraky nedějí.

Bronzový medailista vás pro změnu láká na Vysočinu, do obce Kralice nad Oslavou. Tady se máte šanci seznámit se Sousedskou hruškou, tedy hrušní obecnou ,Amanliská´. Najdete ji snadno, roste vedle kostela sv. Martina (jde o nejstarší stavbu v obci) a Památníku Bible kralické. Strom vysadil v roce 1866 Antonín Sklář pro svou drahou polovičku. Jestli mu z jeho plodů žena dělávala ovocné knedlíky, nevíme, ale hrušeň plodí dodnes.

Přehled dalších finalistů

Kdybyste chtěli postupně poznávat další jedinečné stromy, máte postaráno o výlety na dlouhý čas, najdete je křížem krážem naší republikou. Teď už jen telegraficky, kam se za nimi vydat.

4. místo: Lípa osudu, Jihomoravský kraj

5. místo: Tajemný hradní pán (javor klen), Zlínský kraj

6. místo: Bratrská lípa v Kunvaldu, Pardubický kraj

7. místo: Vorařská lípa, Královéhradecký kraj

8. místo: Majestátní dub pod Šumnou, Ústecký kraj

9. místo: Jinan na Mendlově náměstí, Jihomoravský kraj

10. místo: Bartákova třešeň, Jihomoravský kraj

11. místo: Popovská bříza, Karlovarský kraj

12. místo: Prajzovská hruška, Zlínský kraj

Více o vítězích a finalistech ankety Strom roku 2022 se dozvíte zde.

Zdroj: Nadace Partnerství