Aby zahradní jezírko vypadalo pěkně ze všech stran, potřebuje pomoc rostlin. A nejen těch vodních či břehových. Více dynamiky vaší zahradě dodáte výsadbou stromů a keřů právě v okolí jezírka. Chce to jen maličkost. Správně je vybrat.

Voda v zahradě je vždycky přidaná hodnota. A nemusí jít jen o jezírko, někdo má rybník nebo dokonce potůček, který protéká jeho pozemkem. Také kolem něj můžou růst stromy a keře. Které jsou nejlepší? Jedním z hlavních parametrů výběru je jejich náklonnost k mokru.

Když se nebojíte listí

Nejen někteří zahradníci vysloveně radí nevysazovat listnaté opadavé dřeviny, kvůli znečišťování vodní plochy. A třeba zrovna u vrby i kvůli jejím dlouhým kořenům, které by mohly poškodit jezírkovou fólii. Pokud ovšem uvažujete o přírodním jezírku bez fólie a zvolíte méně vzrůstné kultivary například vrby nachové nebo vrby japonské, nešlápnete vedle.

Jasná volba? Javory

Další velkou skupinu dřevin vhodných do okolí vodní plochy zastupují javory, které milují vlhký vzduch a středně těžkou půdu. Například jde o javor babyku, javor mléč, javor japonský, javor dlanitolistý… Mezi nimi najdete také keřové formy.

Ostatní listnáče

Z jiných listnáčů lze vysadit třeba olši či jasan, ale také střemchu, o níž jsme psali zde. Sázku na jistotu představují svídy, vděčné dřeviny zastupují brsleny, použít se dají rovněž bezy. Ty navíc fungují jako přírodní repelent. Aroma bezových listů a květů platí rovněž na krtky, jen to zkuste a uvidíte ten úprk.

Prima jehličnany

Do malých zahrádek a k menším vodním plochám se zdá být stvořená borovice kleč. Je hodně přizpůsobivá různým půdním typům, snadno se tvaruje a prodává se celá řada zajímavých kultivarů. Ale pokud byste raději smrky obecné či ztepilé, máte je mít. A do velkých zahrad, které po letech uneseou pěkně vysoké stromy, se nabízí tisovec dvouřadý. Nebo metasekvoje čínská. Obě dřeviny mají rády vlhčí zem a navíc jde o zelené příbuzné. Ale nesmí vám vadit, že patří mezi opadavé dřeviny.

A tuhle radu znáte?

Pokud máte jezírko vyložené fólií, nedá se vyloučit, že se někdy stane malá nehoda a fólie se protrhne. Prostě se objeví díra. Jenže jak ji hledat, bude-li jezírko už dávno krásně osázené a vidět nic není? Zkuste tuhle radu, kterou najdete na konci stránky. Na mléčný produkt spoléhá i další doporučení, to ovšem sází na smetanu. A prý stejně dobře funguje mouka. Dáte nám vědět do redakce, až to zkusíte?

