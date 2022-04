Zdroj: Shutterstock

Rádi bychom v našem domě měli monolitický betonový pohledový strop. Nevíme ale, jak ho ošetřit. Zda využít systém broušení, penetrace a laku, nebo něco jiného?

Stropní konstrukce z monolitického pohledového betonu mají někteří architekti v oblibě a mnozí klienti s tímto řešením souhlasí. Pokud chcete dosáhnout kvalitního výsledku, je třeba, aby stropní desku dělala firma, která má zkušenosti s pohledovým betonem. Výsledek je totiž závislý na pečlivosti provedení. Málokdo by vzhledem k výsledné ceně byl ochoten zaplatit bednění z nových desek, ale je nutné z použitých alespoň pečlivě vybrat desky bez mechanického poškození. Celý proces od ukládání armatury a elektrorozvodů, přes přípravu betonáže s důkladným vysátím povrchu desek, až po vlastní betonování a důkladné zhutnění materiálu pomocí vibrování ovlivňuje konečný výsledek.

Ještě musím zmínit, že se před akcí obvykle za účasti architekta sestavuje bednicí plán tak, aby spáry desek po sundání byly ve stanoveném rastru. Po odstranění bednění je třeba spáry, jimiž mohla betonová směs protéct, jemně odsekat a zabrousit, aniž by to poškodilo okolí. Je to proces opravdu náročný na pečlivost a každá chyba zůstane viditelná.

Pokud se týká finální úpravy, často se setkávám s architekty, kteří chtějí maximálně zachovat vjem betonu, a tak odmítají jakýkoliv nátěr. Je to možné. Klienti ale zase mívají obavu z prašného povrchu, a tak volí kompromis v podobě hodně rozředěné penetrace, např. Sokrat. Mimo to je v nabídce výrobců velké množství transparentních nátěrů, ale při jejich použití se na betonové ploše přece jen objeví povrch s jiným vzhledem – ne tak surovým, ale hedvábným.

