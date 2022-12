Zdroj: Shutterstock

Strouhanka na český způsob je nastrouhaný suchý rohlík. Žádné extra výmysly. Ale připomeňme si to, co i v téhle variantě platí za zásady.

Klasická strouhanka

Pečivo by mělo být dostatečně proschlé. Pokud není, na struhadle jej nenastrouháte a budete muset použít kuchyňský mlýnek a rohlík nasekat. Může se však stát, že strouhanka bude žmolkovitá.

I když nastrouháte suchý rohlík, po nastrouhání nevyužitou strouhanku rozprostřete na talíři a nechte ještě alespoň den proschnout.

Strouhanku se snažte co nejdřív spotřebovat, nejlépe okamžitě. Pokud ji nespotřebujete, dejte ji do uzavíratelné nádoby s těsněním, ať se dovnitř nedostanou moli.

Pokud chcete mít strouhanku neutrální chuti, vyvarujte se pečiva s posypem z máku, kmínu nebo solí. Může to dost změnit chuť.

Strouhanka panko

Možná jste už zaslechli něco o strouhance panko. Je to takový světový fenomén. Nejde totiž o strouhanku, jakou ji známe my (viz nahoře). Buď se dělá cíleně přímo z těsta (průmyslová výroba), nebo si ji můžete dělat sami.

Použijte veku, okrájejte jí střídku a nechte vnitřek dva dny proschnout. Pak ji nastrouhejte na velkém struhadle a v mixéru lehce (opravdu velmi lehce) promixujte, aby zůstaly jakési vločky. Pak ji usušte v troubě tak, aby nezačala hnědnout.

Ochucená strouhanka

Nejčastější verzí změny strouhanky je ochucená varianta. Mohou se do ní totiž přimíchávat různé ingredience. Zkuste třeba přihodit sušené chilli nebo vločky parmezánu. Ale můžete též bylinky, ale to se moc nedoporučuje, protože vysoká teplota oleje způsobí, že bylinky mohou zhořknout.

To, co udělá z řízků neuvěřitelně jiný chuťový zážitek, jsou různá semínka. Tak třeba sezamová nebo lněná semínka jsou v trojobalu naprosto fantastická.

Přidejte jiný typ

A pak jsou tu strouhanky, do kterých se přidají třeba nadrcené kukuřičné lupínky. Pak vypadá obal trochu divoce, ale krásně křupe. Stejně tak můžete zaexperimentovat a vytvářet různé chuťové kreace pomocí dalších druhů pečiva. Například nastrouhané celozrnné pečivo vytvoří na řízku tmavě hnědou až černou krustu, která bude vypadat, že řízek je spálený. Ale nebude.

