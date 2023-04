Zdroj: František Exner

Společnost Saint-Gobain proto uspořádala soutěž pro studenty Fakulty stavební ČVUT, kteří měli vytvořit vzorový minidomek. Studenti předvedli návrhy s neobvyklými půdorysy i netradičními materiály. Vítězem se stal František Exner s návrhem domu, který disponuje zelenou fasádou i střechou a propojuje tak moderní architekturu s přírodou.

„Studenti měli za úkol navrhnout funkční a originální sendvičovou dřevostavbu či kovostavbu o zastavěné ploše do 25 m², která by zároveň naplňovala požadavky na zdravé vnitřní prostředí z hlediska akustiky, vzduchu a dostatečného množství denního světla,“ vysvětluje Zdeněk Černošek, jeden z porotců soutěže a odborník ze společnosti Saint-Gobain. V pondělí 27. března byly za přítomnosti děkana a proděkanky pro pedagogickou činnost na půdě fakulty vyhlášeny její výsledky.

Vítězný domek má zelenou střechu i fasádu

Vítězem soutěže se stal František Exner, jehož návrh odbornou porotu zaujal především díky zelené střeše a fasádě, štědré ploše skla a představení skladeb suché výstavby.

Stavba disponuje netradičně zkosenou střechou a lichoběžníkovým půdorysem. „Zajímavý je také střešní světlík, který do objektu přivádí denní světlo navíc. V kombinaci s velkými okny tak interiér nepůsobí vůbec stísněně, protože se doslova koupe ve slunečním svitu,“ doplňuje Zdeněk Černošek. K vítězství návrhu přispěly i designové prvky v interiéru, například instalace ze žlutého skla. „Barevné sklo jsem použil jako hlavní prvek interiéru, jako takový instagramový spot, kde si mohou návštěvníci pořídit fotografii,“ vysvětluje František Exner. Kromě vizuální stránky ale při svém návrhu myslel i na udržitelnost. „Jedná se o dřevostavbu, která se dá na konci svého životního cyklu, tedy za nějakých padesát až sto let, snadno zrecyklovat,“ říká. Vítěz obdrží odměnu v hodnotě 50 tisíc korun.

Střecha s trávníkem i zelená fasáda

Druhé místo obsadil návrh Ludvíka Málka, který porotu zaujal kosodélníkovým tvarem i vyvýšeninou na střeše pokrytou trávníkem. Odměněn byl částkou 30 tisíc korun. Na třetím místě pak skončil návrh Petra Nováka a Kateřiny Nosáľové, jehož specifikum spočívalo v rozdělení interiéru na dvě samostatné místnosti kopírující dvě nepravidelné části domu. Ani na něm nechyběla zelená fasáda, v tomto případě kombinovaná s plechovým obložením. Autoři tohoto návrhu si odnesli 15 tisíc korun. „Velmi podařené byly všechny soutěžní návrhy, menší odměnu si tak odnesli i ostatní soutěžící,“ říká Josef Nechvátal, organizátor soutěže z divize Rigips.

Vítězný návrh bude postaven v Horních Počaplech

Odměnou pro vítěze bude též realizace jeho návrhu ve výrobním areálu společnosti Rigips v Horních Počaplech. „Sloužit bude jako vzorový dům, do něhož se bude moci kdokoliv přijít podívat a vyzkoušet si, jak se cítí v chytře rozvrženém malém prostoru,“ vysvětluje Josef Nechvátal s tím, že vzorový dům možná inspiruje mnohé další lidi, jež si dosud fenomén tiny houses nedokázali představit, k výstavbě či nákupu vlastního minidomku. Stavba bude průběžně dokumentována a budou při ní využity materiály pocházející od různých divizí firmy Saint-Gobain. Nejsložitější bude podle autora návrhu realizace světlíku. „Střešní konstrukce kolem něj bude trochu ztenčená a narušená. Spolu s nárožním sloupkem tak bude muset být vyztužená, u takto malého domku by to ale neměl být problém,“ vysvětluje František Exner.

