Většina bylinek pochází ze Středomoří, které je chudé na půdu. Nemají tak žádné extra velké nároky na pěstování. Přesto můžete bylinkám dopřát trochu „luxusu" a ony se vám pak za to odvděčí.

Pokud se chcete vydat nejjednodušší cestou, můžete si pořídit už hotový substrát, který je speciálně určený pro bylinky. Pořídíte ho nejen v zahradnictví, ale i v jakémkoliv hobbymarketu. I tak je ale dobré se ujistit, že substrát obsahuje pouze organická hnojiva.

Vyrobte si vlastní substrát

Substrát si zvládnete namíchat i sami. Je to nejjistější způsob, jak dokonale vědět, co který substrát obsahuje a v jaké kvalitě. Na bylinky existují dva možné doma vyrobené substráty:

1. Kompost + písek + zemina

Tento substrát obsahuje 3 ingredience, které jsou běžně dostupné. Zeminu můžete mít koupenou, nebo ji vzít ze záhonu. Ingredience dáváme v poměru cca 1 : 1 : 1 a důkladně promícháme. Je vhodný pro všechny druhy bylinek.

2. Rašelina + křemičitý písek + organická hnojiva

Tyto tři ingredience jsou vhodné pro bylinky, které mají raději kyselejší půdu. Jsou jimi například borůvky, brusinky apod. Všechny tři suroviny budete muset koupit, ovšem smícháte si je sami, v poměru 1 : 1 :1 až 2 : 2 : 1.

Připravte i půdu na zahradě

Pokud bylinky sázíte rovnou do zeminy, která je v záhonu, měli byste půdu včas připravit. Ideální je, když půdu pro bylinky připravíte už na podzim, ale pokud jste to nestihli, klidně to zvládnete i v předjaří.

Připravený záhon nejprve zbavte všech vytrvalých plevelů. Následně půdu zryjte a do zryté půdy zapravte uleželý kompost. Ten můžete nahradit substrátem pro pěstování žampionů. Rozhodně ale nepoužívejte minerální hnojiva či hnůj, protože by bylinky byly málo aromatické. Naopak dbejte na správnou kyselost půdy, měla by být mírně kyselá. V případě, že pH půdy je pod 6,5, vpravte do půdy při rytí trochu vápence.

