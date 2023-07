Zdroj: Shutterstock

Suchá výstavba v podobě stavebních desek poskytuje stavebníkům i projektantům celou řadu výhod. Kromě již zmíněné absence vlhkosti je to nízká hmotnost desek a rastrů, další pozitivní vlastností je, že zaujímají malý objem. Systém suché výstavby najde uplatnění i v místnostech s mokrým provozem, například v koupelnách, na toaletách nebo v kuchyních. Je zde ale jedna podmínka: musíte vybrat materiál, který bude zvládat působení vlhka a vody.

Stavební deska pro obložení vany

Hotové obkladové panely lze použít k obložení pracovních desek, nábytku, van, sprchových koutů atd. Pro pokládku na podlahu nebo stěnu se hotové obkladové panely řežou frézou nebo pilou a lepí se lepidlem na obklady. Panely se snadno instalují a pokrývají se dlaždicemi nebo mozaikou. Zajímavou oblastí použití stavebních desek jsou obklady van. Deska pro obložení vany je předem drážkovaná. Pro získání požadovaného tvaru ji stačí pouze odpovídajícím způsobem vyprofilovat. Poté se pokryje lepidlem, které desku spojí a zpevní. Po 24 hodinách je získán hotový prvek požadovaného tvaru.

Dekorace se sádrokartonem: Jak sestavit kruhovou polici:

Stavební deska ve formě sprchové vaničky

Ze stavebních desek pro obklad se vyrábějí také sprchové vaničky na podlahu. Ty jsou poměrně tenké a v nejtlustším místě mají pouze 5 cm. Stavební deska je předem nařezána a má sklon profilovaný směrem k odtoku. Tato deska se prodává v sadách se sifonem a systémovým těsněním pro jeho instalaci. Pro instalaci takové sprchové vaničky v jedné rovině s podlahou stačí připravit a vést odtok a připojit jej k sifonu.

Stavební deska jako police

Stavební desky lze spojovat do prostorových konstrukcí. Pro spoje se používají vruty s vysokým stoupáním (stejné jako u dřeva) a hrany desek se vyplní polyuretanovým lepidlem či tmelem. Zajímavým nápadem na využití stavebních desek je vytvořit z nich konzolové police. Do stěny se vyvrtají otvory a do nich se umístí hmoždinky. Přední strana police se natře tmelem a pomocí speciálních šroubů s oboustranným závitem se celek sešroubuje. Druhý den po zatuhnutí tmelu vznikne trvalá konstrukce. Díky tomuto způsobu upevnění nemá police žádné viditelné podpěry. Po obložení obklady tvoří se stěnou koupelny homogenní, voděodolný povrch.

Jak instalovat stavební desky

To můžeme provést několika způsoby. Prvním z nich je mechanická instalace. Ta se provádí podobně jako montáž sádrokartonových desek. Stavební desky se připevňují šrouby ke kovovým nebo dřevěným profilům. Lze je také připevnit přímo na stěnu pomocí cementového lepidla. Desku lepíme na podklad s malými nerovnostmi, přičemž ji nanášíme na celou plochu zubovou stěrkou. Poté desku přitlačíme. Pokud je povrch stěny nerovný, nalepíme stavební desku na koláč z cementového lepidla. Před jeho nanesením na povrch desky označíme místa, kde bude lepidlo umístěné, a desku navrtáme vrtačkou. Druhý den ji mechanicky připevníme ke zdi pomocí pěti kolíků na 1 m2 ve svislých rozestupech 60 cm. Spáry mezi stavebními deskami se vyspraví lepicí maltou a poté se na ně nalepí těsnicí páska.

