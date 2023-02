Zdroj: Möbelix

Chcete si udělat na Valentýna hezkou chvilku? Jde to i díky koupeli, která pohladí duši a zrelaxuje tělo. Aby byl zážitek dokonalý, chce to už jen maličkost. Vyrobit si vlastní šumivé koule. A klidně i s čokoládou!

Užít si voňavou koupel můžou všichni, kdo mají vanu. Zahřeje vás, což se kvůli aktuálnímu počasí hodí, a když do vody předem hodíte šumivou bombu, přinese další rozměr potěšení. Co se vyplatí? Vyrobit si vlastní šumivé koule, protože si do nich můžete přidat i to, co máte opravdu rádi.

Kde vzít suroviny

Tak tohle netřeba složitě řešit, vše podstatné seženete v potravinách a v drogeriích. Jen ty přísady navíc si můžete regulovat podle svých preferencí. A třeba je i vyměnit za vaše favority, například čokoládu. Kdyby vám nevyhovoval kulatý tvar šumivé bomby, klidně zvolte jiný, pak vám nejvíce pomůžou silikonové formičky - nemusíte je předem vymazávat olejem.

Základní suroviny na 8 až 10 šumivých koulí: 200 g jedlé sody bikarbony, 100 g kyseliny askorbové (vitamin C), 50 g kukuřičného nebo bramborového škrobu, 65 g kokosového, arganového, mandlového či jiného ideálně bio oleje (nebo bambuckého másla)

Volitelné suroviny: přírodní esenciální olej, sušené květy nebo bylinky, potravinářské barvivo, čokoláda, koupelová či mořská sůl...

Jak na to

V jedné misce smíchejte suché suroviny: sodu bikarbonu, kyselinu askorbovou a škrob, případně sůl. Používáte-li máslo, nechte ho nejprve rozpustit ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Pak do směsi přidejte zvolený rostlinný olej či máslo, ale po částech, v tomto kroku se nevyplatí spěchat.

Potom použijte vybraný esenciální olej, pro začátek by mělo stačit asi 10 až 12 kapek.

Následuje opravdu důkladné hnětení směsi.

Vše pečlivě promíchejte Autor: Möbelix

Potom doplňte přísady dle svého gusta, jen pozor na množství. Kdybyste například použili příliš mnoho sušených květů či bylinek, mohli byste si při častém používání šumivých koulí ucpat odpad.

Co je dobré vědět? Potravinářské barvivo nevadí, naopak, díky němu "šumáky" získají na zajímavosti. Dále vybírejte takové přísady, které pokožku pohladí.

Důležité je i to, aby přidané suroviny neobsahovaly vodu, jinak by soda bikarbona a kyselina askorbová začaly hned pěnit.

Jakmile dosáhnete konzistence připomínající mokrý písek, začněte tvarovat koule. Nebo směs napěchujte do silikonových formiček (ty jsou nejpraktičtější na následné vyklepnutí šumivé bomby).

Něco pro pobavení, kdybyste snad měli dojem, že vaše šumivé koule nejsou zrovna obří...

V této fázi můžete "šumáky" polít čokoládou, vypadá do velice efektně. Ale stejně tak lze nastrouhanou vysokoprocentní čokoládu přidat během míchání surovin.

Kdyby se stalo, že směs bude příliš suchá, po kapkách přilévejte trochu rostlinného oleje. Zdá se vám naopak moc mokrá? Pak přisypte trošku sody.

Hotové šumivé bomby nechte asi hodinu tuhnout, někdo je dokonce dává do mrazničky. Pak je rozložte na pečicí papír a odložte minimálně na den nebo dva dny stranou, aby opravdu dobře vyschly.

Důležité: Šumivé koule je nutné skladovat v suchu.

