Naštěstí lze novým nátěrem vrátit léta zpět jakémukoli ocelovému nebo litinovému teplovodním radiátoru. Naproti tomu radiátory z nerezové oceli nebo hliníku, které jsou přirozeně odolné proti korozi a vyblednutí, se běžně nenatírají. U těchto kovů je méně pravděpodobné, že budou potřebovat renovaci nátěrem. I když v případě hliníku bude možná nový nátěr žádoucí – zejména z estetických důvodů.

Jak sundat radiátor pro lakování

To lze provést bez vypouštění systému, pokud je radiátor vybaven ventily na přívodu a zpátečce. Pak je stačí uzavřít. V případě termostatického ventilu to znamená jeho nastavení do polohy označené hvězdičkou. Jakmile sejmete víčko na ventilu (je umístěno na spodní trubce), vypnete jej pomocí imbusového klíče. Musíte být připraveni na to, že z něj bude vytékat špinavá voda, proto mějte po ruce hadřík a misku pod ventilem. Když šrouby povolíte, voda z radiátoru odteče do misky. Jakmile je radiátor vypuštěn, je třeba šrouby dotáhnout a poté lze radiátor vyjmout.

Natíráme radiátor

Zpětná instalace radiátoru

Po natření stěny a zaschnutí barvy radiátor zavěsíme, znovu jej připojíme, povolíme šroub clonového ventilu a poté odvzdušníme radiátor pomocí odvzdušňovacího otvoru v horní části radiátoru. Radiátor se zespodu naplní vodou, která postupně vytlačí vzduch odvzdušňovacím otvorem. Když začne z odvzdušňovacího otvoru vytékat voda, je radiátor plný a odvzdušňovací otvor je třeba uzavřít.

Barvy pro nátěry radiátorů

Barvy na radiátory mají takové složení, které zaručí, že by při působení teploty neměly žloutnout. Důležité je, aby byla použita barva, která je odolná vůči vysokým teplotám. Existují speciální barvy určené pro radiátory, které jsou voděodolné a odolné proti otěru. Mějte na paměti, že pokud radiátor natřete nevhodnou barvou, může to vést k odlupování barvy, což není esteticky příjemné a může snížit účinnost radiátoru při tepelné výměně se vzduchem v interiéru.

Pozor na měď

Ne všechny barvy na kov lze použít na měď. Nejvhodnější jsou barvy s akrylovým pojivem. Pokud jsou v instalaci měděné součásti, je dobré je otřít ocelovou vlnou, aby se odstranily nečistoty a patina. Takto očištěné se budou opět lesknout a vypadat jako nové. Pokud máte k dispozici měděnou barvu, lze je natřít, ale v případě ušlechtilého měděného povrchu by to byla škoda.

