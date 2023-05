Zdroj: shutterstock

Droždí je základní ingredience, která při pečení zajistí, že vaše těsto náležitě vykyne. Ať už se rozhodnete pro sušené, nebo čerstvé droždí, obě varianty mají své výhody a úskalí. Možná si myslíte, že to není až taková věda, pravda ale je, že správná volba droždí může být klíčová pro úspěch vašich pekařských experimentů.

Jaký je rozdíl mezi sušeným a čerstvým droždím?

Sušené droždí je dehydratovaná verze čerstvého droždí, která prošla procesem sušení, aby se prodloužila její trvanlivost. Má menší objem a vyšší koncentraci droždí než čerstvá verze. Sušené droždí je obvykle prodáváno v malých sáčcích nebo tubách, zatímco čerstvé droždí je mokré, má hutnější konzistenci a je baleno ve formě kostek nebo bloků.

A jak z droždí připravit třeba kvásek? Snadno!

Jak nahradit čerstvé droždí sušeným?

Pokud se vám přihodí, že nemáte po ruce čerstvé droždí, můžete jej bez obav nahradit sušeným. Jako zlaté pravidlo platí, že jedna kostka (42 g) čerstvého droždí se rovná 7 g sušeného droždí. Pro snadnější přepočet si můžete zapamatovat, že sušené droždí je šestkrát koncentrovanější než čerstvé.

Jak se používá sušené droždí?

Sušené droždí by mělo být před použitím rehydratováno, což znamená, že ho smícháme s vlažnou tekutinou (voda, mléko) a necháme několik minut odstát, dokud droždí nezačne bublat a expandovat. Poté ho můžeme přidat do těsta a promíchat s ostatními ingrediencemi.

Důležité je nepřidávat horkou tekutinu, která by mohla droždí zničit – ideální teplota je kolem 37 °C. U čerstvého droždí je tento proces trochu odlišný, jelikož se čerstvé droždí nejprve rozmělní se špetkou cukru a až poté se přidá k ostatním ingrediencím.

Jak dlouho vydrží v lednici?

Čerstvé droždí je choulostivější a má kratší trvanlivost než sušené droždí. Uzavřené balení čerstvého droždí může vydržet v lednici zhruba dva týdny až jeden měsíc, zatímco otevřené balení byste měli spotřebovat do týdne. Pro prodloužení životnosti čerstvého droždí můžete zkusit balení zabalit do alobalu nebo plastového sáčku s co nejmenším množstvím vzduchu a uložit jej do nejchladnější části lednice.

Na druhou stranu, sušené droždí vydrží v uzavřeném balení až dva roky a po otevření balení jej můžete skladovat v chladu a suchu až šest měsíců. Díky své delší trvanlivosti je sušené droždí oblíbenou volbou mezi pekaři, kteří nepečou tak často.

