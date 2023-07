Zdroj: shutterstock.com

Podařilo se vám vypěstovat hojnost česneku a přemýšlíte, jak ho nejlépe uchovat? Sušení česneku je osvědčená metoda, díky které budete mít tuto nepostradatelnou zeleninu ve skvělé kvalitě při ruce až do příští sklizně. Přečtěte si tipy, jak na to.

Česnek je stálou a oblíbenou součástí české kuchyně, a to nejen pro svoji specifickou vůni a chuť, ale také pro své léčivé účinky. Působí skvěle proti plísním, bakteriím i virům a posiluje imunitu, což se hodí obzvlášť na podzim v sezoně respiračních nemocí. Mnoho zahrádkářů se proto snaží mít česnek i z vlastních zdrojů. A pokud se podaří bohatá úroda, nastává důležitá otázka, jak česnek správně zpracovat, aby si dlouhodobě udržel svou kvalitu, chuť i účinky. Osvědčeným postupem je v takovém případě sušení česneku.

Jak na skladování česneku:

Klíčové jsou prostory

Česnek je nutné sušit na stinném a suchém místě s dostatečným prouděním vzduchu. Ideální je například veranda nebo čistá, suchá a dobře větraná půda či kůlna. Česnek před sušením nemyjte, stačí ho jen očistit od zeminy.

Česnek můžete sušit zavěšený v prostoru, což je vhodné i proto, že v takovém případě zachováte i nať, z níž ještě během sušení mohou do paliček vstupovat prospěšné látky. Svazky by neměly být příliš velké, aby do jejich středu mohl vzduch a neplesnivěly. Případně můžete vždy tři rostliny splést do copu, postup je stejný jako u vlasového copu. Takový cop je pak nejen funkčním, ale také dekorativním doplňkem rustikální kuchyně.

Kvalitní a dobře usušený česnek je nejen potřebnou surovinou, ale může být i ozdobou kuchyně Autor: Geshas / Shutterstock.com

Další variantou je česnek i s natí sušit rozložený na roštech či v dřevěných nebo plastových bedýnkách, které větrají. Je potřeba dát pouze jednu vrstvu, aby k rostlinám mohl vzduch.

Sušit lze i paličky bez natě, v takovém případě se nať odřezává hned po sklizni. Paličky se suší na roštech či v bednách. Pokud jsou pouze v jedné vrstvě, nemusíte s nimi nijak manipulovat, pokud je česneku v bedně víc, je potřeba ho občas přesypat. Základem je opět nechat bedny na stinném, suchém a dobře větraném místě. Vysoké teploty, sluneční záření, či naopak vlhko by vaši snahu o kvalitní sušený česnek rychle zhatily. Při dobrých podmínkách bude česnek schnout zhruba měsíc.

Při sušení česneku pomohou i spotřebiče

Česnek můžete sušit i v bytě za využití kuchyňských pomocníků. Je ale potřeba ho v takovém případě rozebrat na jednotlivé stroužky, případně můžete stroužky ještě nakrájet na plátky. Doba sušení potom bude odpovídat velikosti sušených stroužků. V elektrické sušičce sušte česnekové stroužky při teplotě do 50 °C alespoň šest hodin, dokud nebudou křupavé.

Použít můžete i pečicí troubu, kde vám sušení zabere zhruba tři čtvrtě hodiny při teplotě 50 °C. Nezkoušejte proces urychlit vyšší teplotou, pouze byste zničili kvalitu česneku. Postup je stejný jako u sušičky, můžete sušit celé stroužky i plátky. Rozložte je na pečicí papír a při sušení občas zamíchejte.

Zdroje: magazín.speciálnízahradnictví.cz, recepty.cz, česnek.cz