Zdroj: shutterstock

Většina zimních nachlazení pramení z prochladnutých nohou, a tudíž i mokrých bot. Užíváte-li si zimní radovánky jakkoliv, je potřeba myslet i na boty, které v zimním období trpí. Zbrklé sušení může totiž funkčnost boty i její design poškodit.

Příliš vysoká teplota škodí

Při sušení si dávejte pozor na teplotu – měla by být vyšší než pokojová, ale ne moc vysoká. Mějte trpělivost – příliš rychlé sušení může boty poškodit. Proto je místo fénování a sušení na radiátoru postavte raději na parapet nad topením nebo použijte speciální vysoušeče na boty. Tvar obuvi pak zachováte použitím natahováku.

Staré noviny nasáknou vlhkost

Mokré boty zapáchají a mohou plesnivět. Vycpěte je novinami (ne časopisem), které nasáknou vlhkost i zevnitř. Jde o velmi účinnou, ale pomalejší metodu, která vyžaduje častější výměnu novin, zejména na začátku sušení. Pokud noviny nevyměníte, vlhkosti v botě se nezbavíte. Dopředu si však ověřte, že noviny nepouští tiskařskou barvu.

Stejného efektu dosáhnete i použitím sáčků se silikagelem, filtrů do obuvi nebo třešňovými a švestkovými peckami. Nepoužívejte je ale na promáčené boty.

Mějte se sušením trpělivost

Nic se nemá uspěchat, a to platí i při sušení bot. Řada lidí je po usušení hned uklízí do krabic nebo igelitových pytlů, přitom by se měly nechat ještě vyvětrat, aby se z nich mohla odpařit zbytková vlhkost.

Sušení obuvi chce především svůj čas. Správným sušením můžete zachránit své zdraví, sebedražší obuv i vaši peněženku.

Zdroj: bydleni.instory.cz, e-obuv.cz