Zdroj: Akademie kvality

K dobře propečené husičce to chce také svatomartinské víno, ideálně červené. Ale na letošní mladá vína si ještě musíme pár dnů počkat, přesněji až do 11. hodiny 11. listopadu. Přehled míst, kde a kdy je můžete ochutnat, najdete zde. Mezitím si prostudujte náš recept, abyste si stihli včas koupit vše potřebné.

Suroviny (pro 4 porce): 4 husí stehna, 100 g cibule, 2 stroužky česneku, 1 větvička rozmarýnu, 50 g hladké mouky, drcený kmín, sůl a pepř

na zelí: 400 g čerstvého červeného zelí, 50 g cibule, 20 g uzené slaniny, 1 celá skořice, 0,1 l červeného vína, 1 badyán, 1 jablko, 10 g vlašských ořechů, 20 g cukru krystal, 0,1 l oleje, sůl a pepř

na knedlík: 500 g toastového chleba, 0,4 l mléka, 100 g másla, 4 vejce, 15 g listové petržele, muškátový oříšek, sůl a pepř

Postup: Očištěná husí stehna osolte, opepřete, okmínujte a vložte do pekáče. Přidejte rozmarýn, oloupanou cibuli, česnek a podlijte trochou vody. Pečte v troubě za občasného podlévání na 150 °C přibližně 2 hodiny, do změknutí. Všechen výpek i s cibulí, česnekem a rozmarýnem slijte do rendlíku a orestujte do hněda. Přidejte hladkou mouku a orestujte. Zalijte vodou, provařte a přeceďte přes jemný cedník.

Zelí potřebuje dobrý základ - cibulku a slaninku Autor: Akademie kvality

Očištěné červené zelí nakrájejte na tenké plátky. Cibuli a slaninu nakrájejte na jemno, orestujte ji a přidejte zelí. Zalijte červeným vínem, přidejte skořici, badyán, cukr, sůl a vařte za občasného podlévání vínem do poloměkka. Ze zelí vyndejte celé koření a přidejte oloupané a na malé kostičky nakrájené jablko a drcené vlašské ořechy. Vařte ještě asi 15 minut, dochuťte cukrem a solí.

Karlovarské knedlíky v páře chutnají božsky. Autor: Akademie kvality

Toastový chleba, hodí se i starší, nakrájejte na kostičky, opečte do zlatova a nechte vychladnout. Žloutky oddělte od bílků. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Opečený chleba zalijte mlékem, rozpuštěným máslem, osolte a opepřete, přistrouhejte muškátový oříšek. Dále přisypte nasekanou listovou petržel, přidejte žloutky a vyšlehané bílky. Vše promíchejte, vytvarujte krásně kulaté knedlíky, které vařte v páře přibližně 25 minut.

Zdroj: akademiekvality.cz