Zdroj: Shutterstock

Svatomartinské hody s pečenou husou v hlavní roli jsou vrcholem podzimní gastronomické sezony. Není divu. Husí maso má vynikající chuť, díky vyššímu obsahu tuku je krásně šťavnaté a má výraznou vůni.

Nejčastěji se husa připravuje jednoduše ochucená solí a kmínem, výborně chutná také upečená s jablky. Podává se s knedlíkem nebo bramborovými lokšemi a bílým i červeným zelím.

Jak se peče svatomartinská husa? Není to nic složitého, postup najdete v tomto videu:

Pro husí maso je charakteristická tmavá barva a vyšší obsah tuku, který se pohybuje okolo 7 %. Znakem kvality jsou masitá prsa a světlá silná kůže beze skvrn, trhlin a zbytků peří.

Nejčastěji je k dostání v celku, a to jak čerstvá, tak zmrazená. Cena je však poměrně vysoká – zaplatit můžete i 300 Kč za kilogram, což při průměrné hmotnosti husy 5-8 kg není malá částka. Navíc se jedná o velkou porci masa, která si žádá více strávníků.



Recept na svatomartinskou husu a kachnu najdete v tomto článku:

Místo husy si dejte kachnu nebo kuře

Pokud máte chuť na sváteční pečínku, ale nechce se vám do husy investovat, můžete ji nahradit kachnou, která se připravuje stejným způsobem. Skvělou alternativou je ale i obyčejné kuře.

Oproti huse i kachně ale obsahuje málo tuku, snáze se vysuší a má méně výraznou chuť, takže je třeba mu trochu pomoci. Ke skvělému výsledku vám pomůže sádlo (husí, kachní nebo vepřové), kus špeku, pivo nebo červené víno.

Rozmrazujte pomalu! Při nákupu mražené drůbeže si dejte pozor na správné rozmrazení. Maso smí totiž přijít do trouby až po úplném rozmrznutí. Správně se drůbež rozmrazuje v chladničce na mřížce položené v nádobě, kam může odkapávat tekutina. Maso by mělo být zakryté potravinovou fólií, aby neosychalo. Mikrovlnku nepoužívejte - šokovým rozmrazením by se maso vysušilo a znehodnotilo.

Kuře à la svatomartinská husa

Doba přípravy: 60-90 minut

Ingredience:

1 kvalitní kuře

3 jablka

5 lžic sádla

celý kmín

150 ml červeného vína

sůl, pepř



Příprava:

1) Troubu předehřejte na 200 ºC.

2) Polovinou sádla vymažte pekáček, druhou částí potřete kuře po celém povrchu.

2) Kuře posolte, důkladně posypte kmínem a vložte do pekáčku prsy dolů.

3) Jablka nakrájejte na čtvrtiny a zbavte jádřinců. Část vložte do břišní dutiny, zbytek rozložte do pekáče. Podlijte vínem, přiklopte a vložte do trouby.

4) Po 15 minutách pečení kuře otočte, stáhněte teplotu na 170 ºC a pečte dalších 30 minut.

5) Na posledních 10-15 minut kuře odklopte, zvyšte teplotu opět na 200 ºC, aby se vytvořila křupavá kůrka.

6) Po vyjmutí z trouby nechte kuře 10 minut odpočinout a podávejte.

Bramborové lokše

Ingredience:

500 g brambor (varný typ C)

150-250 g hladké mouky

sůl

sádlo



Příprava:

1) Brambory uvařte ve slupce doměkka a nechte zcela vychladnout. Připravit je můžete i den předem.

2) Oloupané brambory prolisujte do misky nebo na vál a jemně osolte.

3) Postupně přidávejte mouku, dokud nevznikne kompaktní těsto, které nelepí.

4) Těsto rozdělte na díly a vyválejte z nich tenké placky.

5) Placky opečte z obou stran na suché rozpálené pánvi.

6) Hotové lokše lehce pomažte husím, kachním nebo vepřovým sádlem.

Zdroj: recepty.cuketka.cz, www.idnes.cz