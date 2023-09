Zdroj: V2Com/Masashige Akeda

V Minohshinmachi leží spousta domů, ale všechny, i když leží v nádherné přírodě, vypadají úplně stejně, jako ty, které najdeme uprostřed Ósaky. Mladý pár se s tím ale nechtěl spokojit. Chtěl mít dům, který by byl plný svého okolí. U nás by se to vyřešilo velkými okny na bílé kostce, ale v Japonsku to berou trochu jinak.

Pojďme se projít kolem

Asi bychom měli nejdřív zjistit, co vedlo pár a architekta Yasuyuki Kitamuru k navržení tohoto domu. Jižní strana lokality směřuje k silnici a východní a západní stranu lemují obytné parcely. Na severní straně se nachází správní cesta k farmě Satoyama, která byla zřízena jako nárazníková zóna pro oblast varování před sesuvy půdy. Na pozadí je nádherná zeleň hory Aogai. Při řešení této hranice mezi „městem“ a „přírodou“ bylo zapotřebí klidného obydlí s neurčitou hranicí mezi interiérem a exteriérem v souladu s okolním přírodním prostředím.

Tradice i moderna

Dům je jednopatrová budova s jednoduchou sedlovou střechou, jejíž objem je udržován nízko, takže volně navazuje na okolní krajinu. Kromě toho byla stavba s velmi omezeným stavebním rozpočtem postavena za použití konvenčních dřevěných konstrukčních metod. A tak byly použity tradiční konstrukční dřevěné hranoly stejné velikosti na celý dům. Jednoduchá symetrická rámová konstrukce se sloupy rozmístěnými v jednom úhlu od sebe, jedním podélným stoupacím nosníkem uvnitř i vně a krovy se zúženými konci se používají k zajištění vysoké seismické aktivity a k výraznému zkrácení doby výstavby.

Autor: V2Com/Masashige Akeda

Vnitřní prostor je rozšířen párovými prosklenými stěnami, lehkou střechou, hlubokými okapy a velkými světlíky, které kreslí stromy a modrou oblohu. A vnořením místností vznikl meziprostor, který rozmazal vnitřek i vnějšek budovy. Dva pilíře umístěné uprostřed velkého prostoru, umístěné jako architektonické prvky s malým průřezem, dodávají prostoru pocit klidu. Jsou, jako by rostly stromy v lese. To je jediné architektonické gesto, které ovšem vytváří styl budovy. Je to rozmluva mezi transparentností a intimitou.

Uvnitř jednopodlažního domu, který je rozdělen štíhlými dřevěnými trámy, je kuchyň, koupelna a další funkce obsaženy v množství vnořených přímočarých svazků, buď bíle omítnutých, nebo obložených překližkou. Moderní a pevné konstrukce poskytují nádherný kontrast proti klasické vzdušné konstrukci. Dům je sice zdánlivě lehký a éterický, ale díky tradičnímu dřevěnému konstrukčnímu postupu je vysoce odolný proti zemětřesení.