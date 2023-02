Zdroj: Masák & Partner

Návrh monumentálního komplexu situovaného v poušti na pobřeží nejmenované arabské země kvůli finanční krizi nakonec zůstal na papíře. Byla by však velká škoda, kdybychom se o něj s vámi nepodělili.

Když architektovi někdo zadá práci v duchu Navrhněte to nejkrásnější, co umíte, výsledek může být překvapivý. V případě projektu multifunkčního komplexu Jawharat al Bahr neboli Diamant moře dokonce až oslnivý. Ostatně slunce v něm hrálo nezanedbatelnou roli. Pro královskou rodinu ho navrhl architekt Jakub Masák s kolegy Petrem Němejcem a Marií Antošíkovou a ve spolupráci s anglickou společností Ove Arup.

Zatímco tento monumentální projekt nevznikl, jiný měl větší štěstí. Chtěli byste se ubytovat v hotelu, který se naklání? Pak si našetřete a vyrazte do Capital Gate v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.

Ohromující velikostí i provedením

Unikátní stavby měly představovat 230 až 480 000 m². Přesná velikost nebyla daná a navíc se uvažovalo, že tento multifunkční komplex poslouží mnoha účelům. Počítalo se s hotelem, kancelářemi, byty, retailem, kongresovým centrem, modlitebnami, knihovnou, přístavem...

Autoři projektu chtěli, aby štíhlé budovy evokovaly obrovskou plachetnici. „Mezi třemi vysokopodlažními objekty připomínajícími plachty mělo být umístěné ohromné kongresové centrum, koncertní sál a knihovna. Vše zasazené jako výjimečné hmoty mezi jednotlivé ulice zakryté střechou tak, aby slunce procházelo do ulic, ale nebylo na obtíž, a umístěné v těsném kontaktu s přístavem a mořem,“ vysvětluje architekt Jakub Masák.

Místo majáků?

Tři hlavní objekty o výšce až 480 metrů by díky své architektuře byly dobře vidět z velké dálky. Fasády měly mít dvojí opláštění. Vnější ze zářivě bílého alabastru s vyřezaným arabským vzorem v tenké průsvitné vrstvě, podobně jako Taj Mahal. Slunce by alabastrem krásně prosvítalo. Za ním měla být druhá, poměrně hluboká vrstva fasády (asi 2 až 3 metry) s vysazenými mangrovy v jednotlivých patrech. Mangrovy jsou skupiny stromů a keřů vyskytující se v pobřežních oblastech tropů a subtropů, umožňující zálivku mořskou vodou. Z druhé strany objektů, více chráněné před sluncem, by byla zelená fasáda nekrytá. Rovněž se počítalo s čerpáním vody z moře pro výživu mangrovů. Jejich dřevo měla zužitkovat bioelektrárna.

Přes ústí přístavu se měl postavit most (vlevo), pod nímž by dokázaly proplout i velké jachty Autor: Masák & Partner

Zlatá vejce

„Plachty“ byly určené pro kanceláře, hotel a bydlení, přičemž na nejvyšší věži se počítalo s heliportem. Objekty kongresového centra a koncertního sálu s knihovnou byly pojaty jako zlatá vejce - symboly moci, bohatství a slunce, usazená ve hnízdě pod plachtami. Přes ústí přístavu pro lodě byl plánován most, pod kterým by propluly i největší jachty, doplněný o malý podmořský hotel a restauraci. A přestože byl multifunkční komplex uvažován samostatně v poušti na břehu moře, rychlodráha a dálnice by ho napojily na blízké město.

Vizitka ateliéru

Zajímavosti a úskalí

Co bylo na projektu nejzajímavější? „Za mě je to samotný koncept a pak alabastrová fasáda. Snažili jsme se pojmout maximum z krás arabského světa tak, aby síla a bohatství byly vidět, ale zůstaly kultivované a opravdu se ve svém smyslu staly diamantem,“ uvádí Jakub Masák. A co představovalo největší úskalí? Zajištění stability velmi štíhlé konstrukce, ze které autoři návrhu nechtěli couvnout, aby neporušili prvotní symboliku plachet. Kvůli tomu oslovili společnost Ove Arup, kde vznikla myšlenka vypnout konstrukce lanovím.

