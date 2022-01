Zdroj: Shutterstock

Do rodu Cornus se řadí stromy a keře, které se podle druhu označují jako svída nebo dřín. Obecně mají hodně společného - dobře snáší jak mrazivé teploty, tak vedra a představují jednu z ideálních možností také pro zahrádkářské začátečníky.

Slibují rozmanitost

Svídy hezky využijete pro osvěžení například trvalkových záhonů, hodí se do živých plotů nebo jako skupinová výsadba, případně solitér. Vždy ale záleží na konkrétním kultivaru. Některé svídy se uplatní i na menším pozemku, dorůstají výšky například 1 až 3 metry. Jiné jsou mohutnější, do šířky a výšky zaberou třeba 4 až 5 metrů, najdete ovšem ještě vyšší. Čím mohutnější rostlina v dospělosti, tím spíš kolem sebe potřebuje dostatek místa, myslete na to při výsadbě.

Při výběru se neřiďte pouze samotným názvem kultivaru a předem si zjistěte jeho vzrůstnost. A rovněž to, jak se ta či ona svída bude v různých ročních obdobích barevně proměňovat.

Rezavé trubky i krvavá záležitost

Barevnými větvemi v zimě se pyšní například tyto kultivary svídy bílé: Wintersun si pro zimu přichystal ohňostroj červené, oranžové až žluté, Sibirica a Sibirica Variegata (Elegantissima) se více „oblékají“ do zářivých červených až vínových tónů. Opomenout nemůžeme ani kultivar svídy krvavé Midwinter Fire, kdy se barva prutů mění od oranžové, téměř až rezavé jako trubky, po purpurově červenou.

Není to úplně bez práce

Abyste se mohli každou zimu těšit ze zajímavé barvy kůry, musíte pro to něco udělat. V první řadě jde o výběr více osluněného stanoviště, které podpoří netradiční zbarvení. A v té druhé myslete na řez, nejhezčí barvy jsou totiž k vidění na mladých výhonech. Někdo radí na konci zimy až v předjaří odstranit asi třetinu dřeviny, plus nemocné a suché větve. Ovšem lze se setkat také s doporučením hlubokého řezu na asi 15 centimetrů od země, který se provádí ve stejném čase a platí pro svídy, jež už mají dobře vyvinuté kořeny. Řez obecně má smysl i z pohledu zabíraného prostoru i estetiky, řiďte se doporučeními pro konkrétní kultivar.

Kdepak citlivky

Svídy jsou dokonalé zahradní parťačky, zvládnou toho hodně. Teplotní rozpětí od letních veder po mrazivé zimy, slunce nebo polostín, některé kultivary až stín (méně slunce ovlivňuje zbarvení větví). Také horší ovzduší, sušší či vlhčí půdu, dokonce si poradí s menší dodávkou živin. Ale nemusíte testovat, kolik toho vaše svída vydrží. Světlé místo, dobře propustná výživná půda a střední vlhkost jsou pro ni optimální.