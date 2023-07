Zdroj: shutterstock

Správně vyprat, správně sušit, správně žehlit (nebo v některých případech vůbec). Nejednou se stane, že nové oblečení hodíme do pračky bez přečtení a rozluštění symbolů na štítku. Namísto na 30 pereme na 40, žehlíme, i když to výrobce nedoporučuje. Chápeme váš úmysl, aby oblečení nebylo zmačkané, avšak látku a zejména jemnější materiály můžete nesprávným žehlením vážně poškodit. Pokud se nevyznáte v tom, co znamenají ostatní symboly na cedulkách oblečení, pomůže vám následující video:

V našem článku rozebereme symboly na žehlení.

Žehlička s tečkami

Na štítcích se vždy setkáte se symbolem žehličky, která upravuje činnosti po vyprání a usušení prádla. A mnohdy se v ní vyskytují i jedna, dvě, nebo tři tečky.

Tečky naznačují, do jaké maximální teploty můžete oblečení žehlit. Jedna tečka znamená, že žehlit byste měli maximálně do 110 °C, tedy na nejchladnější teplotu. Obvykle tento symbol uvidíte na jemném prádle. Dvě znamenají žehlení na maximální teplotu 150 °C, bývá u syntetiky. Tři tečky doporučují žehlit na maximálně 200 °C. Tuto opravdu horkou žehlicí plochu můžete využít na len a bavlnu. Pokud symbol žehličky neobsahuje žádné tečky, můžete oblečení žehlit na jakoukoliv teplotu.

Přeškrtnutá žehlička a jiné symboly

Častou výbavou domácností bývají také napařovací žehličky. Pokud patříte mezi takové, budou se vás týkat symboly žehličky se třemi tečkovanými čarami pod ní. Ty znamenají, že oděv smíte napařovat. Velké X přes tyto čárky nebo celý symbol takovou činnost nedoporučuje.

Stejně tomu tak je i v případě, že je na štítku u oblečení symbol žehličky přeškrtnutý křížkem – takové oblečení není vhodné na žehlení.

Teď už se vyznáte v symbolech na žehlení, které najdete na každém štítku oblečení.

Zdroje: rd.com, ariel.co.uk, ihateironing.com