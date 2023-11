Zdroj: shutterstock.com

Mnohdy se o své děti staráte více než 20 let, jste pro ně oporou, pomůžete vždy, když je to třeba. Chcete, aby se připravily na odchod z domu a vlastní dospělý život. A když už na to dojde, zjistíte, že to bolí víc, než jste si mysleli, že bude. Jak se se syndromem prázdného hnízda vypořádat?

Jak vypadá syndrom prázdného hnízda

Jak můžete řešit syndrom prázdného hnízda:

Syndrom prázdného hnízda není jasně danou poruchou, která by měla jasně dané příznaky, po jejich odškrtnutí zjistíte, že jste nemocní. Jde o negativní pocity, které se vás mohou začít týkat ve chvíli, kdy se vám z domu odstěhuje dospělé dítě. Najednou nemáte o koho pečovat. A dítě, kterému jste věnovali nejvíce své lásky, je pryč.

Syndrom prázdného hnízda ve vás může vyvolat tyto pocity:

osamělost,

nepotřebnost,

smutek,

podrážděnost,

hněv,

zášť,

vinu,

pocit ztráty smyslu života,

pocit ztráty všech jistot.

Přestože syndrom prázdného hnízda nemusí být vážným problémem, když se mu poddáte, může vyústit v úzkosti, deprese či nespavost. Syndrom opuštěného hnízda znamená zejména psychické příznaky, špatná psychika má však vliv i na vaši fyzickou stránku.

Jak zvládnout syndrom prázdného hnízda? Autor: shutterstock.com

Pokud se vás tyto pocity týkají dočasně, je to zcela v pořádku. Pokud trvají déle – několik týdnů či měsíců, můžete zvážit vyhledání odborné pomoci.

Jak zvládnout syndrom prázdného hnízda

Stěhují se vaše dospělé děti pryč z rodinného domu a vy máte pocit, že své pocity nezvládnete? Pak můžete vyzkoušet následující.

Smiřte se s tím, že to jednou přijde

Vaše dítě se může odstěhovat dříve či později, než si to budete přát. Dojde k tomu ale vždy. Vaše dítě jednou dospěje, rozhodne se odstěhovat a osamostatnit se. Pokud mu to chcete rozmlouvat, nedělejte to. Máte právo vyjádřit svůj názor. Jestli ale své rozhodnutí nepřijmete, může to vést k narušení vašeho vztahu.

Najděte rodiče, kteří mají stejné zkušenosti

Hodně rodičů řeší či řešilo stejné problémy jako vy. Zkuste si s nimi popovídat o jejich zkušenostech a podělte se s nimi o své pocity. Postřehy těch, kteří tuto změnu zvládli, vám mohou pomoci.

Své dítě podporujte i nadále

Svému potomkovi můžete říct, že se podle vás stěhuje příliš brzy. Nikdy ale nezapomeňte zmínit, že vám na něm záleží a že uděláte vše pro to, aby bylo šťastné. Musíte respektovat nezávislost svého dítěte.

Pokud se vaše dítě rozhodne dělat něco samo, nebraňte mu v tom. Snažte se být pozitivní a své dítě podpořit. Zaměřte se na jeho silné stránky a ty oceňte. Pokud vás dítě požádá o pomoc, můžete mu pomoci.

Nezapomeňte, že jsou vaše pocity v pořádku

Je normální, že po odstěhování svého dítěte cítíte smutek a ztrátu. Nezapomeňte být laskaví i sami k sobě. Neptejte se, proč se necítíte dobře. Naopak se zeptejte sami sebe, co pro sebe můžete udělat, abyste se s danou situací vyrovnali.

Zůstaňte v kontaktu

Domluvte se se svým dítětem, jak často a jakým způsobem spolu zůstanete v kontaktu. Budete si jen volat? Nebo si psát SMS zprávy? Jak časté návštěvy budou v pořádku? Nemůžete čekat, že se vám bude vaše dítě každý den hlásit. Nechoďte ani na nečekané návštěvy.

Respektujte hranice, které si se svým dítětem nastavíte. V opačném případě se vám dítě může začít vyhýbat. A to povede k ještě horšímu zvládání situace z vaší strany.

Zapracujte i na své aktivitě

Snažte se ze své situace vytěžit maximum. Čas, který jste věnovali dětem, věnujte sami sobě. Začněte být fyzicky aktivní – choďte na procházky, naučte se nový sport. Věnujte svůj čas meditaci, naučte se něco nového. Můžete si zkusit kreslit, malovat, hrát na hudební nástroj.

