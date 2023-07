Když se z práce stane nocní můra: První varovné signály vyhoření

Zdroj: shutterstock.com

Syndrom vyhoření je nenápadný škůdce vaší mysli. Stačí, že je toho na vás v práci „nějak“ moc. Nebudete stíhat, a tak si svoji práci začnete brát domů. Případně v ní budete zůstávat mnohem déle. Bude se vám trochu hůř spát – budete se budit před budíkem a už znovu neusnete. A hlavně – práce vás přestane bavit. Možná ji začnete nesnášet. A nakonec vám bude vadit vše.

Syndrom vyhoření: Jaké má příznaky

Syndrom vyhoření se vyznačuje svojí dynamikou. Rozvíjí se postupně – kousek po kousku se zmocňuje vaší psychiky. Je to vážná nemoc spojená se somatickými potížemi. Je dost možné, že skončíte u lékaře s nejasnými příznaky, kdy lékař na nic nepřijde. Můžete se cítit unaveně, může vás bolet na prsou. Setkat se můžete také se situací, kdy už ráno nebudete moct ani vstát z postele.

Jak poznáte, že je čas navštívit psychologa:

Na rozdíl od ostatních poruch a potíží zde bude na vině zejména práce, nikoliv rozvod nebo úzkost z nemoci či deprese. Co můžete při syndromu vyhoření cítit?

Pro syndrom vyhoření jsou typické:

Podráždění,

poruchy spánku

pesimismus, cynismus,

pocit únavy,

nespecifické zdravotní potíže,

změny chování,

vyhýbání se zátěžovým situacím,

izolace od ostatních lidí,

úzkost a pocit, že jste v pasti,

neschopnost prožívat radost.

Co vás bude před syndromem vyhoření varovat?

Před syndromem vyhoření vás bude varovat vyčerpání. Nebudete se radovat z věcí, které vás dřív těšily. Nebudete schopni plánovat ani to, z čeho jste dřív měli radost. Ukazatelem bývá období jednoho měsíce – to by měla být maximální doba, po které by se vaše nálada měla vrátit do normálu, i když budete mít těžké pracovní období.

Syndrom vyhoření: Dejte si na něj pozor Autor: shutterstock.com

Druhé pravidlo se týká vašich vzpomínek. Pokud si nevzpomenete na nic hezkého, co jste v práci zažili, buďte na pozoru.

Jak bojovat se syndromem vyhoření

Pokud máte syndrom vyhoření, je šance se vyléčit. Můžete získat znovu motivaci, rovnováhu, ale i chuť dělat to, co dřív. Zaměřit se musíte na rovnováhu, úspěch a přístup. Právě zde syndrom vyhoření vzniká. Nerovnováha mezi prací a osobním životem znamená vyčerpání. Neúspěch vyústí k demotivaci. A přílišný perfekcionismus vás přivede k pocitu selhání.

Pokud jste se ještě nezhroutili, zkuste bojovat sami. Důležité je začít dělat i jiné věci než práci. I když se vám nebude chtít, běžte. Nezapomínejte na volné víkendy a dovolenou. Zaměřte se na úspěch – mluvte o tom, co se vám v práci daří.

Pokud nebudete umět změnit svůj přístup k životu sami, vyhledejte pomoc odborníka. Psycholog vám pomůže nastavit si reálná očekávání a vyhnout se těm nereálným. Terapeut s vámi najde příčinu nesprávného přístupu. Poté hledejte optimální pracovní styl, který budete zvládat.

Zdroj: hbr.org, nytimes.com, helpguide.org