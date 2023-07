Zdroj: shutterstock

Proč se omezovat na použití tablet do myčky jen v kuchyni, když mají tak neuvěřitelný potenciál? V tomto článku se podíváme na to, jak můžete tyto malé čisticí bomby využít pro odstranění skvrn na koberci a dokonce i k vyčištění trouby.

Není nic víc frustrujícího, než je skvrna na koberci, která odolává všem pokusům o čištění. Ale co když vám řekneme, že odpověď na tuto otravnou situaci je v tabletě do myčky? Možná vás to překvapí, ale tyto běžné čisticí prostředky nejsou vhodné jen na nádobí.

Skvrna na koberci a tableta do myčky

Skvrny na koberci mohou být těžko odstranitelné, ale s tabletou do myčky se všechno mění. Vše, co potřebujete, je kbelík s horkou vodou, do kterého vložíte tabletu. Nechte ji několik minut namočenou, až vytvoří pěnu. Tuto pěnu pak rozetřete na skvrnu na koberci a nechte ji zaschnout. Pro dosažení nejlepších výsledků tento postup několikrát opakujte, dokud skvrna nezmizí. Než koberec budete příště vysávat, ujistěte se, že je úplně suchý, abyste zabránili poškození tkaniny.

Můžeme tabletou do myčky vyčistit i troubu?

Možná se ptáte, zda je možné použít tabletu do myčky i pro jiné účely. A odpověď je ano! Třeba na čištění trouby. Postup je podobný tomu s kobercem: rozpusťte tabletu v horké vodě a pomocí houbičky aplikujte roztok na vnitřní stranu trouby. Nechte působit, pak opláchněte a trouba bude jako nová. Ale pamatujte, vždycky si přečtěte instrukce na obalu a ujistěte se, že je váš výrobek vhodný pro použití v dané aplikaci.

Zdroj: vladcemopu.cz, homesandgardens.com