Zdroj: Shutterstock

Některá místa jsou opravdu trochu tajemná, a právě to vede k nejrůznějším teoriím, které se je snaží vysvětlit. Zveme vás k největšímu menhiru u nás, hradu, který je údajně spojený s čertovskými silami, slavné propasti i božské soše v přírodě.

Energie: Nejvyšší menhir u nás

O menhirech neboli „dlouhých kamenech“ se říká, že mají zvláštní moc, proto je také lidé vyhledávají. Náš největší menhir se nachází ve středních Čechách, před obcí Klobuky. Jmenuje se Zkamenělý pastýř, měří přibližně 3,5 metru a nepřehlédnete ho. Stojí jako osamělý voják v poli. Traduje se, že ho kdysi dávno do těchto míst dopravili Keltové, což se dává do souvislosti s archeologickými nálezy v okolí, kde byly objevené keltské hroby.

Socha: Božské poselství

K pověstmi opředenému vrchu Radhošť už léta patří socha Radegasta, slovanského pohanského boha slunce, hojnosti a úrody. Stojí asi v polovině trasy z Pusteven na Radhošť. V těchto místech stávala jeho dřevěná socha údajně už v 9. století, kdy ji věrozvěstové Cyril a Metoděj nařídili zničit. To se prý nestalo a tato původní socha se má dodnes ukrývat kdesi v hoře.

Za současnou podobu sochy s tělem muže a hlavou lva doplněnou přilbicí s rohy vděčíme sochaři Poláškovi. Dílo z betonu a kamene se na Radhošti objevilo počátkem 30. let 20. století. Na soše ale pracoval zub času, proto se v 80. letech musela restaurovat. A v 90. letech došlo k její výměně za repliku z odolné žuly, originál se přestěhoval na frenštátskou radnici.

Socha Radegasta se nachází v nadmořské výšce asi 1105 metrů Autor: Shutterstock

Propast: Pověst s dobrým koncem

V létě jsou Punkevní jeskyně v obležení turistů, když se za nimi vypravíte na podzim, budete mít klid. Největším lákadlem stále zůstává propast Macocha (viz hlavní foto), která je přirozeně osvětlená - sluneční paprsky dosáhnou až na její dno. V této kategorii zvané Light hole je Macocha také nejhlubší ve střední Evropě.

Naší nejslavnější propasti dala jméno pověst, podle níž jedna macecha z Vilémovic odvedla nevlastního syna do lesa údajně na jahody. Cestou uviděla propast, do které nenáviděné dítko strčila. Jenže svědomí jí nedovolilo vrátit se domů, a syna následovala, skočila do propasti. Zatímco chlapce se podařilo zachránit, po zlé maceše se prý z hlubin dodnes ozývá pláč.

Čerti: Hrad, z něhož vede cesta do pekla

Hrad Houska na Kokořínsku je zajímavý z více důvodů. Třeba tím, že byl asi ve 13. století postavený v místech, kde se hrady obvykle nebudovaly. A pro veřejnost došlo k jeho zpřístupnění až koncem 90. let 20. století. Hlavní turistická sezona sice už skončila, nicméně pekelná magie je prý cítit na hony daleko. Hradní kaple je totiž postavená v místě, kudy se kráčí do pekla. Nebo se to alespoň říká. Proto zde také stojí kaple - štít proti nečistým silám.

Vyrovnat čertovsky zajímavý pohled na Housku ještě můžete tím, že si vycházku o něco prodloužíte na nedalekou vyhlídku, z níž byste měli vidět další bájné místo, horu Říp. A to se vyplatí.

