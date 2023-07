Zdroj: Pixabey

Kopřiva obsahuje spoustu živin a minerálů prospěšných pro lidské tělo i rostliny. Jsou jimi například dusík, draslík, zinek, hořčík či chlorofyl. Společně s vitaminy posilují imunitu rostlin, pomáhají odolávat chorobám a škůdcům a stimulují růst. Vyrobte si z kopřivy hnojivo a pravidelně jím zalévejte svou zahradu. Jak na to, se dozvíte ve videu:

Uvařte svým rostlinám kopřivový čaj

Vaříte si doma kopřivový čaj? Pak jeho příprava pro vás bude snadná. Pro jistotu však návod připomeneme. Stonky kopřivy odstřihněte nůžkami a naplňte jimi kbelík. Při manipulaci používejte rukavice – práce vám půjde snadněji od ruky a nezpůsobíte si nepříjemné svědění.

Stonky je poté potřeba nasekat na menší kousky. Zalijte kopřivu vodou a nechte ji v ní kvasit jeden až dva týdny. Jednou denně nálev zamíchejte, ale zcela nádobu neuzavírejte. Měly by se objevovat bubliny. Až nebude nálev kvasit, a tedy bublat, máte čaj uvařený a připravený na použití. Teď stačí čaj scedit do jiného kbelíku a lít ho v naředěné podobě 1 : 10 do půdy po dobu maximálně šesti měsíců.

Můžete ho také nastříkat na listy sprejem. Zafunguje jako účinný repelent, čímž odeženete mšice, roztoče i třásněnky.

Chcete rychlejší způsob pro kopřivový čaj?

Nechce se vám čekat až dva týdny, až kopřiva zkvasí? Jednoduše kopřivu vložte na 20 minut až hodinu do hrnku s vroucí vodou a pak sceďte. Zbytek můžete vhodit do kompostu. Nezapomeňte před nalitím k rostlinám hnojivo naředit vodou v poměru 1 : 10.

Pokud rostou ve vašem okolí kopřivy, máte vyhráno. Snáze je přemístíte do své zahrady. V opačném případě je hledejte v okolí potoků, mají rády vlhko a stín.

