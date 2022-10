Zdroj: shutterstock

Množení maliníků provádíme několika způsoby – řeč je o kořenových odnožích, kořenových řízcích, hřížení. Všechny tyto varianty mají své výhody, ale i nevýhody.

Nejjednodušší způsob je odejmutí kořenové odnože

Musí s vámi ale rostlina spolupracovat a nějakou odnož mít. Mladé rostliny nemají skoro žádnou, ty staré také ne. Ideální na toto množení jsou rostliny staré asi pět let. Pak už je to jednoduché – rýčem nebo krumpáčem odryjte část odnože a přesaďte ji na nové místo. Zasaďte ji hlouběji, než byla původně. To, co zbyde nad zemí, zkraťte na dva, maximálně tři pupeny.

Řízky z kořenů

Někdy rostlina kořenové odnože nemá. Pak doporučujeme množení řízkováním. Na podzim vyryjte kořeny, které jsou od rostliny vzdálené aspoň půl metru – abychom ji nepoškodili. Kořeny řízkujte okolo 15 cm a dejte je do krabice s pískem ve studené místnosti, ideální je sklep nebo chodba. Do jara udržujte písek vlhký a pak vysaďte rostliny do hlíny.

Poslední variantou je hřížení

Je to velmi jednoduché, ale trvá, než se řízky probudí k životu. Na malinách vyberte výhony, které jsou dlouhé a ohebné a dají se ohnout až k zemi. Vykopejte 5 cm hluboké drážky, ohněte do nich výhony a zakryje hlínou. Za rok, maximálně za dva, bude mít větev na sobě první kořínky. Pak stačí výhon oddělit od primární rostliny a zasadit na vhodné místo.

Zdroj: abecedazahrady.cz, ireceptar.cz