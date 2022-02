Zdroj: Shutterstock

Talovín zimní neboli Eranthis hyemalis je křehká rostlinka, která svou barvou rozzáří už lednové zahrádky. Patří mezi nenáročné jarní rostliny a snadno se množí. Řadí se do čeledi pryskyřníkovitých. Květ má zpravidla šest žlutých lístků. Talovín je vysoký přibližně 10 cm a květ má 4 cm. Rozkvétá již v zimních měsících a pokud teplota klesne pod nulu, květ se uzavře a znovu rozkvete až se oteplí.

Jak na pěstování talovínu

Talovíny mají rádi humózní vlhkou půdu a polostín. Umístěte je ideálně pod listnaté stromy, kterými na jaře prostupuje sluneční svit a na podzim je přikryje spadané listí. Hlízy talovínu se sází na podzim, tedy od září do listopadu, do hloubky 5-8 cm asi 15 cm od sebe. Před výsadbou rostliny namočte na 24 hodin do vody.

Talovíny můžete přihnojovat dřevěným popelem, který jim dodá prospěšné vitamíny a vápník. Na zimu jim prospěje lehké zazimování. Přikryjte je tedy chvojím nebo slabou vrstvou kompostu.

Na rozdíl od ostatních jarních cibulovin a hlíznatých rostlin se talovíny množí semeny. Velmi často se tedy stává, že se talovíny bez našeho vědomí rozrostou. Kvítka ze semenáčků však uvidíme až tak za čtyři roky.

Talovín je jedovatý

Jelikož jsou talovíny z čeledi pryskyřníkovité, jsou jedovaté. Největší koncentrace jedu se nachází v hlízách, ale pozor si dejte i na květy. Požití talovínu může způsobit zvracení, průjem, poruchy srdečního rytmu, tepu a dušnost.

