Zdroj: Tulup.cz

I stěny potřebují čas od času nově obléci a každé sluší jiné vzory, střihy a barvy. Ty spolu s počasím dokonce dokážou ovlivnit stav lidské mysli. Zůstanete ve výběru tapet konzervativní, nebo se z pohledu barev, struktur a vzorů konečně odvážete?

Právě tyhle rady vám usnadní výběr toho nej vzoru:

Uklidnění i nabití

Interiéroví návrháři navrhují tapety společně s osvětlením, koberci, podlahami a dalšími prvky interiérů. Vybírají z palety barev a střídmých vzorů, které se přirozeně snoubí s moderní minimalistickou estetikou. Decentně ozdobené stěny na pohled uklidňují, či naopak dobíjejí energii. Ale tapety můžou mít i výrazně dekorativní funkci. Někdy se zatřpytí zlatými konfetami nebo silnějším akcentem dalších kovových tónů, jindy je zdobí jemný drátek z drahého kovu, takzvaný filigrán. V kurzu jsou také fototapety. Když se jimi potáhne velká stěna, dodají pokoji nový horizont. Třeba s pohledem na rušnou havanskou ulici, industriálním prostorem, do dáli ubíhajícím polem levandulí… Fantazie nezná hranic!

Od papíru k vinylu

Pryč je doba, kdy se čistě papírové tapety před nalepením na zeď musely navlhčit. Tím často změnily rozměr a přestaly navazovat vzorem. Když se konečně na zeď přitlačily, pod tíhou vody a lepidla často padaly. Jistě, stále se prodávají, ale především díky nízké ceně. Většinou jsou však neomyvatelné, a pokud je nechrání vrstva neekologického PVC, tak i málo odolné proti oděru.

Podobně neuctivé k životnímu prostředí jsou tapety vinylové. Už ze své umělé podstaty se nehodí do dětských pokojů a ložnic. Také ony se nanášejí na papírový podklad, což ztěžuje tapetování. Jejich nespornou výhodou je vysoká odolnost, omyvatelnost i ochrana proti poškrábání. Snadno překryjí praskliny na zdi a vyrovnají se i s různými povrchy – od omítky přes beton, sádrokarton až po umakart. Kvůli neprodyšnosti se však nehodí na zdi, které vlhnou.

Chcete měděnou stěnu? Proč ne. Teplá barva tapety Dimex potěší oko a vliesový materiál dokonale obepne zeď Autor: Hornbach

A vítězem se stává...

S čistým svědomím lze doporučit typ tapet, které se tisknou vodou ředitelnými a světlostálými barvami na takzvaný vlies (flís), materiál z netkané textilie, zpevněný textilními vlákny. Používá se i v dětských plenách, proto musí být nezávadný a nedráždivý; neobsahuje změkčovadla, rozpouštědla, formaldehyd ani těžké kovy. K jeho výhodám patří prodyšnost vzduchu a páry (stěny pod ním neplesniví), vysoká pevnost a rozměrová stabilita. Při lepení se nekrčí.

Co od vás za to chce

Zeď musí být dokonale rovná bez prasklin, protože vliesová tapeta zkopíruje vše včetně nerovností povrchu. Stěna by také měla být natřená penetračním nátěrem. Ten zpevní podklad, sjednotí jeho nasákavost. Když se vám tapety okoukají, budou se díky němu snadno strhávat, jelikož penetrace zabrání lepidlu prosáknout do omítky. U moderních vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu – jde o takzvané lepení za sucha. Stejně se pak dají beze zbytku strhnout, na rozdíl od těch papírových lepených klihem. Po tapetování neotvírejte příliš okna, ani zvlášť netopte. Nalepené pruhy by měly rovnoměrně a bez výkyvů teplot schnout 12, ideálně 24 hodin.

Sám sobě tapetářem

Vyzdobit si stěny tapetami je o dost jednodušší než třeba správně zapojit myčku. Potřebné nářadí máte možná doma nebo ho levně pořídíte v hobbymarketu. Tato čistě mechanická činnost vám přinese radostný pocit, že jste se o krásu svého domova zasloužili sami.

Krok za krokem

Nejprve zkontrolujte, zda všechny role tapet mají stejné „batch number“, tedy číslo šarže potvrzující shodnou barevnost.

Pomůže, když si na stěně podle vodováhy naznačíte, kde bude tapeta končit. Tam udělejte slabou linku tužkou, ke které budete ustřižený pruh pasovat.

Tapetovat se začíná po penetraci plochy od rohu místnosti, kam nalepíte první pruh s přesahem nahoře i dole 5 až 10 cm. Ten se po zaschnutí zařízne.

Pak u vliesových tapet stěnu natřete lepidlem, připravený pruh směrem shora dolů přiložte a olovnicí ověřte, zda tapetu nelepíte šikmo.

Plochu vyhladíte stěrkou, pryžovým válečkem či hadříkem, nesmějí pod ní zůstat žádné vzduchové bubliny. Další pruh přijde hned vedle tak, aby co nejlépe navazoval vzor.

Je-li na stěně zásuvka či vypínač, je potřeba po vypnutí příslušných pojistek sejmout rámeček a v tapetě proříznout otvor, jehož okraje rámeček posléze zarovná.

Při lepení papírových tapet se lepidlo nanáší na stěnu i na rubovou stranu tapety, u těch vinylových pouze na tapetu.

Zdá se vám to příliš komplikované? Pak jistě rád pomůže profesionální tapetář, který si řekne přibližně o 200 Kč za metr čtvereční.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 5/23.