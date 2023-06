Zdroj: Shutterstock

Hledáte inspiraci na jídlo, které bude chutné, levné a na jeho přípravu vám bude stačit chvilka? Vyzkoušejte vynikající polévku z červené čočky a mrkve. Chutnat bude i těm, kdo se do luštěnin příliš nehrnou.

Červená čočka má hned několik skvělých vlastností. Je cenově dostupná – 500g balení pořídíte za 40–50 korun. Je dobře stravitelná a na rozdíl od jiných druhů nezpůsobuje nadýmání, což je důvod, proč se řada lidí luštěninám v jídelníčku vyhýbá. Má i skvělé nutriční vlastnosti – obsahuje vysoký podíl bílkovin a vlákniny, takže vás výborně zasytí. Mimo to vašemu tělu dodá vitaminy C, A, E a vitaminy řady B6, dále kyselinu listovou a důležité stopové prvky, jako je vápník, fosfor nebo železo. Oceníte i její rychlou přípravu – uvařená je do 20 minut. Použít ji můžete na přípravu polévek, indického karí, luštěninových karbanátků, sekané a skvělá je i v podobě pomazánky.

Vyzkoušejte čočkovou polévku v řeckém stylu. Postup najdete ve videu:

Polévka z červené čočky a mrkve

(4 porce)



Ingredience:

150 g červené čočky

500 g mrkve

1 000 ml vývaru

olej

římský kmín

bílý jogurt (nemusí být)

sůl

pepř

čerstvá petržel

Příprava:



1) Očištěnou mrkev nastrouhejte nahrubo.

2) V hrnci mírně rozpalte olej, přidejte mrkev a lžičku římského kmínu. Za stálého míchání orestujte, aby částečně změkla. Přidejte červenou čočku, vše zalijte vývarem a nechte vařit, dokud čočka nezměkne a nezačne se rozpadat. Trvá to přibližně 20 minut.

3) Polévku dochuťte solí a pepřem a ponorným mixérem rozmixujte do krémové konzistence.

4) Při podávání vložte do každé porce lžíci bílého jogurtu (nemusí být) a posypte čerstvou petrželí.



Tip navíc:

Pokud polévku nebudete podávat dětem, přidejte do ní i špetku sušeného chilli. Kromě římského kmínu můžete do polévky přidat také prolisovaný česnek nebo nastrouhaný zázvor.



