Zdroj: VP trend

Vstupní dveře do domu musí být bezpečné, funkční, teplé a krásné. Málokdo se zajímá, co to všechno vlastně způsobí. Tak si pojďme nějaké takové dveře pomyslně rozříznout a podívat se, co skrývají.

Při stavbě domu chce každý splnit požadavky na co nejmenší únik tepla, aby mohl získat dotace na zateplení, splnil normy na dům s téměř nulovou spotřebou energií a hlavně, aby měl v domě skutečně teplo a nepočítal jen čísla do tabulek. A tak dveře musí být zateplené. Není v tom žádné velké umění. Zatepluje se prakticky tím samým, co dům. Dveře v sobě mají tepelnou výplň z extrudovaného polystyrenu XPS. Základní standardní tloušťka je u výrobců různá. Bývá ale většinou kolem 24 mm.

Ovšem jsou dveře, které potřebují být pevnější. Zvlášť u plastových dveří je tohle potřeba zajistit, protože hliníkové jsou už z podstaty materiálu pevnější. Takže větší křídla nebo silně využívané dveře (například u obchodů nebo restaurací) tak v plastových verzích potřebují být pevnější, využívají jiný materiál. „Tady se používá výrazně pevnější materiál, a to tvrzený polyuretan TPR, který zajistí větší stabilitu,“ prozradil nám Stanislav Obyt – obchodní ředitel společnosti VP trend, na kterého jsme se obrátili s konkrétními technickými dotazy. Protože TPR není tepelně tak kvalitní jako XPS, tak se v plastových dveřích často používá jejich kombinace.

A co bezpečnost?

Řez dveřmi s bezpečnostní výztuhou TPR (oranžová) Autor: VP trend Pojďme se podívat na dveře jako překážku proti vloupání. Vchodové dveře by měly být bezpečné a odolávat vniknutí. Jsou nabízeny většinou v bezpečnostních třídách RC2 a RC3. Proti základnímu RC1 jsou tyto třídy bezpečnější v technice lepení a kotvení a RC3 navíc nemá žádné prosklené části. Je lepší vzít si RC2, nebo RC3? Jistě na první pohled platí „čím bezpečnější, tím lepší, ale Stanislav Odbyt to z praxe vidí jinak. „RC2 je plně dostačující úroveň, kterou rády vidí pojišťovny. Je zajímavá i pro architekty z důvodů práce se sklem. Navíc nemá příliš smysl naddimenzovat bezpečnostní charakteristiky vstupních dveří, když na domě je mnoho jiných slabých míst, jako jsou balkonové dveře, okna nebo střecha, kudy je pro zloděje mnohem snadnější vstoupit násilně do domu než přes vchodové dveře. Je dobré si uvědomit, že jsou i v základním, nebezpečnostním provedení, nejpevnější otvorovou výplní na domě.“

Samozřejmě, že bezpečnostní dveře by neměly být jedinou součástí zabezpečení domu. Nejlepší je kombinace s elektronickým zabezpečením, které hlídá jak otevření dveří, tak rozbití či otevření oken, nežádoucí pohyb apod.

Ticho za dveřmi

Řez certifikovaným jádrem se zvukovým útlumem Autor: VP trend Velmi důležitou a často přehlíženou technickou specifikací je útlum hluku. Přitom ve městech, kdy vchodové dveře vedou přímo na ulici, je tohle velmi důležitá charakteristika. Zeptali jsme se pana Obyta z VP trend, jak vypadají protihlukové dveře. „Protihlukové jádro se od běžného liší odlišným složením resp. odlišným vrstvením materiálů. Vyrábíme jej pouze v jednom certifikovaném provedení, a to se zvukovým útlumem 35 db. To je tedy hodnota hluku, kterou dveřní výplň utlumí.“

Komu se to zdá málo, musí si uvědomit, že hluk není lineární funkcí, nýbrž exponenciální. Takže každý decibel snížení je extrémně znát. Takže útlum 35 db je například stejná hodnota, jakou mají pracovní sluchátka, určená pro práci v extrémně hlučném prostředí.