Zdroj: shutterstock

Obrazy, rodinné fotky či suvenýry z cest se skvěle vyjímají na zdi či závěsných policích. A pokud máte místo na sádrokartonové zdi, neměla by vás odrazovat svou křehkostí. Aby se však deska nezačala rozpadat a hřebíky z ní nevyklouzly, chce to trochu plánování. V článku prozradíme, jakou tíhu sádrokarton udrží.

I sádrokarton, stejně jako každý jiný materiál, má své hmotnostní limity. Různí se však podle toho, jak těžké předměty chcete pověsit a jak je na desce rozvrhnete. A opravdu nezáleží na tom, jestli patříte mezi milovníky obrazů, nebo jen chcete zavěsit police na uložení dílenského vybavení. Se správnou technikou a nářadím unese sádrokarton až 45 kilogramů.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, není to jen o zatížení. Podívejte se, jak je důležité zvolit správný typ hmoždinek a co se zdí udělají při maximálním zatížení.

Pomozte si nejen speciálním materiálem

Samotný hřebík do sádrokartonu navrtat můžete, ale nevydrží v něm tak dlouho jako v cihlách a dřevě. Proto si dejte záležet i na samotné montáži. Vypomůžete si zejména hmoždinkami a vytipováním správného místa. Těžší obrazy pověste raději na nástěnné cvočky spíše než na duté části sádrokartonu. Jak je najít? Jednoduše: poklepejte na zeď a hledejte pevný, nikoliv dutý zvuk. Nebo použijte speciální vyhledávače.

V obchodě hledejte speciální kotvy či hmoždinky

Pověsit na sádrokartonové desce obraz těžký až 20 kilo není žádný problém. Když při montáži použijete speciální kotvy stejné nosnosti jako předmět, měly by ho bez problémů udržet nahoře. Vybrat si můžete mezi několika typy kotev. Expanzní kotva unese předměty o nižší hmotnosti jako malý rámeček či ručník. Závitová kotva vám pomůže udržet viset předměty ze stropu. Plastové duté kotvy, stejně jako expanzní, unesou spíše lehčí předměty. Namísto hmoždinek můžete sáhnout i po šroubech do sádrokartonu. Několik jich na zdi udrží předměty od malých obrázků přes záclonové tyče až po těžké police. Nezapomeňte na to, že předměty visící ze stropu jsou kvůli gravitaci těžší. Proto byste měli vybrat kotvu či šroub, které unesou vyšší hmotnost.

I když se vám může zdát sádrokarton jako nevhodný materiál pro zavěšení čehokoliv, opak je pravdou. Chce to jen použít správné nástroje a mít vychytanou taktiku.

Zdroje: todayshomeowner.com, arthitectural.com, homeefficiencyguide.com